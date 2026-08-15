La gran sorpresa del inicio del verano: Rodri se marcha al FC Barcelona — ¿cuánto costará el traspaso?

Un nuevo gran traspaso del fútbol europeo está a punto de hacerse oficial. Elcentrocampista defensivo del Manchester City Rodri actual campeón de España, el FC Barcelona está muy cerca de incorporarlo.

El jugador de 30 años ha aceptado la oferta personal de los catalanes. Ahora espera que concluyan las negociaciones oficiales entre ambos clubes.

No entrenará con el City: Jack Gaughan desvela

Según el periodista deportivo británico Jack Gaughan, el centrocampista español no tiene previsto entrenarse con los Citizens la próxima semana.

La fuente señala que el futbolista confía en que su traspaso al FC Barcelona quede completamente formalizado durante ese periodo.

Negociación de 70-80 millones de euros: las partes, cerca de un acuerdo

Los dos grandes clubes están negociando actualmente la cifra definitiva del traspaso:

La oferta del FC Barcelona: El club catalán está dispuesto a pagar aproximadamente 70 millones de euros por el experimentado centrocampista;

« Manchester City »: su exigencia El club mancuniano planea dejar salir a su líder por cerca de 80 millones de euros ;

Desenlace probable: Expertos y fuentes cercanas aseguran que las partes podrían llegar pronto a un compromiso mediante bonus y anunciar oficialmente el traspaso.

La llegada de Rodri al FC Barcelona reforzaría el centro del campo del equipo y aumentaría sus opciones en LaLiga y en Europa durante la nueva temporada.

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