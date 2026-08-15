« Lo verán mañana »: Ian Machado Garry promete poner fin al reinado de Islam Makhachev

En la víspera del combate por el título del peso wélter, esperado con gran expectación por los aficionados de las MMA de todo el mundo, la tensión ha alcanzado su punto máximo. El irlandés, Ian Machado Garry, el campeón vigente Islam Makhachev recibió una contundente declaración de su rival antes de su enfrentamiento estelar.

Después del careo oficial celebrado antes del torneo, Garry afirmó que estaba comenzando su reinado como campeón y que una nueva página de la historia se escribiría en el octágono.

«Este es el comienzo de mi reinado»

El aspirante irlandés anunció que mañana subirá al octágono no solo para ganar, sino también para demostrar una superioridad absoluta:

«Después de derrotar a Islam, nadie tendrá ni una sola excusa. ¡Todos reconocerán que Ian Garry es un verdadero gran luchador! Este será el comienzo de mi era, basada en la dominación total dentro del octágono. Deberían estar agradecidos y felices, porque mañana todos tendrán la oportunidad de presenciar la grandeza con sus propios ojos»

¿Cuándo y a qué hora comenzará el combate?

Los aficionados uzbekos de las MMA podrán seguir este intenso combate por el campeonato desde primera hora de mañana:

Enfrentamiento: Islam Makhachev (campeón) — Ian Machado Garry (aspirante, n.º 1)

Título: Campeonato del peso wélter

Hora de inicio: mañana, hora de Taskent, aproximadamente a las 7:30 de la mañana Está previsto que comience alrededor de esa hora.

¿Podrá Makhachev defender su cinturón de campeón ante otro peligroso noqueador, o comenzará una nueva era en la UFC, tal como promete Garry? Todas las respuestas llegarán al término del combate estelar de mañana.

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