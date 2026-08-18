Un estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récord

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Un estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récord

El speedcuber estadounidense Tommy Cherry resolvió un cubo de Rubik con los ojos vendados en solo 11,56 segundos, recuperando así el récord mundial Guinness.

Cherry, de 21 años, logró esta hazaña el 28 de junio de 2026 en Branchburg, Nueva Jersey, Estados Unidos, durante la competición Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 . Estableció un nuevo récord mundial en la resolución a ciegas de un cubo de Rubik de 3×3×3.

Con este resultado, Cherry superó el récord anterior del australiano Charlie Eggins. El 10 de enero de 2026, en una competición celebrada en Sídney, Eggins había resuelto el cubo de Rubik en 11,67 segundos , estableciendo entonces un récord.

Curiosamente, el speedcuber estadounidense consiguió su primer récord mundial en 2021. En aquel momento, resolvió el cubo de Rubik con los ojos vendados en 15,27 segundos . En los años siguientes, Cherry mejoró sus resultados de forma constante y redujo su tiempo récord en varias ocasiones.

Cherry y Charlie Eggins también comparten el récord de la mejor media en la resolución a ciegas de un cubo de Rubik de 3×3×3. Su promedio es de 14,05 segundos.

Tras su nuevo récord, Tommy Cherry expresó su satisfacción con el resultado. Dijo estar contento de haber recuperado el récord mundial y destacó que era su primer récord desde 2024.

El deportista espera seguir mejorando sus resultados y conservar este récord durante muchos años.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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