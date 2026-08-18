En Colombia, médicos arriesgan su vida para salvar a recién nacidos durante un potente terremoto

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En Colombia, médicos arriesgan su vida para salvar a recién nacidos durante un potente terremoto

Durante un potente terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el médico German Andres Somoyar y su equipo arriesgaron la vida para evacuar a los recién nacidos del hospital.

Los pacientes más vulnerables fueron puestos a salvo

El terremoto también afectó a la Clínica Panamericana, en Apartadó. A pesar del pánico y la peligrosa situación, el personal sanitario comenzó a trasladar a los bebés a una zona segura con la mayor rapidez y cuidado posibles.

En total, 10 recién nacidos fueron evacuados con éxito.

«No es solo mi trabajo»

En lugar de destacar su propia contribución al rescate, el médico German Andres Somoyar puso de relieve el trabajo de todo el equipo sanitario.

En su opinión, la actuación de cada miembro del personal fue importante en esa situación. Proteger a las personas que no pueden defenderse durante una emergencia como un terremoto requiere un gran valor.

La evacuación segura de los 10 bebés volvió a demostrar la dedicación del equipo médico y su responsabilidad hacia la vida humana.

ColombiaGerman Andres SomoyarClínica PanamericanaApartadó
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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