Un osezno encontrado en el bosque se convirtió en el «hijo» de la familia: ¿cómo creció Stepan?

La historia de una pareja rusa que encontró en el bosque a un osezno huérfano de tres meses y lo crió en casa vuelve a despertar gran interés en Internet.

La pareja rescató a un osezno que encontraron solo y en mal estado de salud en el bosque, y lo llevó a casa. Criado bajo sus cuidados, el oso recibió el nombre de Stepan.

Lo más sorprendente es que este animal salvaje, que llegó a pesar varios cientos de kilogramos, vivió bajo el mismo techo que los humanos.

Stepan en el sofá frente al televisor y luego en la mesa

En videos y fotos difundidos en redes sociales, Stepan aparece sentado en el sofá viendo la televisión y pasando tiempo con su familia alrededor de la mesa.

Incluso después de crecer, mantuvo una relación cercana con la pareja. El mayor «problema» de Stepan es su apetito. Según se dice, consume decenas de kilogramos de comida al día.

A pesar de ello, la pareja lo describe como un animal no agresivo con las personas, sino muy obediente y cariñoso.

Stepan también ha aparecido en anuncios y videos, y se hizo conocido en Rusia como un «oso doméstico».