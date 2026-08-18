Milan y Juventus planean intercambiar jugadores prescindibles

A menos de una semana del inicio de la nueva temporada de la Serie A italiana, Milan y Juventus podrían cerrar un inesperado acuerdo de traspaso para desprenderse de los jugadores que no entran en sus planes. Según Sky Sport, las directivas de ambos equipos trabajan en la posibilidad de intercambiar futbolistas prescindibles de sus plantillas. Los últimos días de este mercado de fichajes ofrecen a los dos grandes clubes la oportunidad de equilibrar sus plantillas. Goal.com informa .

Al parecer, los entrenadores de ambos equipos han elaborado una lista de los futbolistas que no utilizarán en sus planes. En el Milan, Youssouf Fofana figura entre los jugadores que podrían abandonar el club, mientras que en la Juventus Nico González es considerado uno de los futbolistas que no han logrado ganarse la confianza del entrenador. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, estos dos jugadores despiertan el interés de los clubes rivales.

Cambios en el centro del campo y la defensa

El entrenador de la Juventus exige contar con dos jugadores competitivos y de nivel similar para cada posición. El conjunto turinés buscaba un mediocentro defensivo capaz de proteger con solvencia la línea defensiva. Mientras Franck Kessié era considerado el principal objetivo, los agentes de Youssouf Fofana contactaron con la directiva del club turinés para ofrecer el traspaso del futbolista francés. Además, ante la esperada salida de Gatti y Rugani, la Juventus busca un defensa central diestro y Fikayo Tomori ha vuelto a aparecer entre las opciones del club.

Por su parte, el Milan pretende renovar por completo su línea de centrocampistas ofensivos. Por ahora, solo parece segura la continuidad de Christian Pulisic, mientras que el futuro del resto de los jugadores sigue en duda. Por ese motivo, el conjunto milanés necesita al menos un futbolista más, concretamente un jugador zurdo. Este factor hizo que Nico González se convirtiera en objetivo del Milan.

Nico González y su futuro

Tras su cesión al Atlético de Madrid, Nico González, que no quería regresar al club turinés, desea volver al equipo de Diego Simeone. Ya ha comunicado que no tiene intención de continuar en la Juventus. A pesar de ello, sus agentes ofrecieron al futbolista al Milan, y los Rossoneri no han descartado por completo esta opción.

Actualmente, las negociaciones entre los clubes están entrando en su fase final. Si las partes alcanzan un acuerdo, este intercambio con Youssouf Fofana y Nico González podría convertirse en una de las operaciones más sonadas del actual mercado de fichajes.