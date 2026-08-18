Acer presenta el nuevo portátil Go Air con 19 horas de autonomía y chasis metálico

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Acer presenta el nuevo portátil Go Air con 19 horas de autonomía y chasis metálico

Acer ha presentado un nuevo dispositivo destinado a reforzar su posición en el mercado tecnológico. Según ixbt.com, el nuevo modelo Go Air ha llamado la atención de varias publicaciones especializadas por su delgado chasis metálico, su gran autonomía y su precio asequible. El equipo es considerado un competidor de los dispositivos cada vez más populares entre los compradores. En el mercado chino, este portátil se ofrece por unos 815 dólares estadounidenses. Al respecto, Ixbt.com informa .

Prestaciones técnicas y calidad de pantalla

El fabricante no ha intentado reducir los costes ahorrando en los componentes principales. En concreto, el dispositivo incorpora una pantalla de calidad de 14 pulgadas con una frecuencia de 120 Hz. El portátil también cuenta con un moderno puerto Thunderbolt 4, que facilita la transferencia rápida de datos y la conexión de dispositivos externos.

La memoria y el almacenamiento también ofrecen capacidad suficiente para las tareas diarias. El dispositivo está equipado con 12 GB de RAM y un SSD de 512 GB, lo que garantiza un funcionamiento estable y rápido del sistema.

Eficiencia y autonomía récord

El portátil está basado en el nuevo procesador Intel Core 5 320 de la serie Wildcat Lake de Intel. Aunque este chip no promete una potencia de cálculo extraordinaria, el especial énfasis en la eficiencia energética desempeña un papel importante en el ahorro de batería.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su batería. Gracias a una batería con una capacidad de 70 W/soat, el fabricante afirma que el portátil puede funcionar hasta 19 horas sin necesidad de un cargador.

Diseño y comodidad de uso

El modelo Go Air destaca no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su aspecto. El chasis está fabricado completamente en metal, tiene un grosor de apenas 13,9 milímetros y pesa 1,19 kilogramos. Estas características hacen que el dispositivo resulte cómodo para las personas que se desplazan constantemente y los usuarios con un estilo de vida activo.

En general, los especialistas de Acer han logrado crear un ordenador portátil equilibrado que combina una plataforma moderna, una pantalla de calidad y una autonomía prolongada. Aunque no está diseñado para juegos muy exigentes ni tareas gráficas profesionales, puede ser una opción adecuada para el trabajo diario y las tareas de oficina.

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Abror Shuhratov
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