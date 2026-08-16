La NASA planea encomendar misiones lunares a empresas privadas

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) planea encargar, antes de que termine el año, tres nuevas misiones lunares en el marco del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Según Ixbt.com, dentro de esta iniciativa la agencia espacial pagará a empresas privadas por transportar instrumentos científicos y equipos técnicos a la Luna, un paso que se espera sea importante para desarrollar la futura infraestructura espacial. Esta información, Ixbt.com informa .

Los directivos de Firefly Aerospace e Intuitive Machines señalaron en conferencias financieras que dos de los tres próximos encargos corresponderían a módulos de aterrizaje. El tercer encargo contemplaría servicios de toma de imágenes y cartografía desde la órbita lunar, lo que a su vez podría iniciar cambios de importancia histórica.

¿Quién sustituirá al aparato LRO?

Steve Altemus, director de Intuitive Machines, precisó que se trata de un dispositivo moderno destinado a cartografiar la superficie lunar y sustituir al veterano Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), lanzado en 2009. Aunque su misión ampliada está prevista actualmente al menos hasta 2028, la comunidad científica lleva varios años señalando que el LRO está quedando obsoleto y necesita un sucesor equipado con instrumentos científicos modernos.

Aunque la NASA todavía no ha revelado oficialmente los detalles del futuro encargo de un aparato orbital, los actores privados del mercado se están preparando activamente para esta tarea. Firefly ha anunciado, por ejemplo, que desarrolla un servicio comercial de imágenes lunares llamado Ocula, cuyas cámaras se instalarían en plataformas móviles Elytra que operarían junto con los módulos de aterrizaje Blue Ghost.

El potencial de las empresas y el programa CLPS

Por su parte, Intuitive Machines cuenta con experiencia en el control de la cámara de alta resolución instalada a bordo del LRO y también dirige el funcionamiento de la cámara ShadowCam del aparato orbital lunar surcoreano Danuri. Actualmente, el programa CLPS está pasando de dispositivos aislados a la producción en serie, y tanto Firefly como Intuitive Machines han conseguido cuatro misiones de aterrizaje cada una.

Estos cuatro aparatos deberán transportar el mismo tipo de conjunto de instrumentos, y la principal tarea del programa consiste en probar con qué rapidez las empresas pueden fabricar plataformas lunares estandarizadas. Intuitive Machines ha ampliado considerablemente sus instalaciones de producción en Houston, mientras que Firefly también ha aumentado más de cuatro veces la superficie de sus salas blancas.

Futuros contratos multimillonarios

Como siguiente etapa, se espera el lanzamiento del programa CLPS 2.0. Este nuevo contrato tendrá un valor máximo de 10 mil millones de dólares durante diez años y ofrecerá la posibilidad de ampliarlo otros 15 años, elevando su valor total hasta 15 mil millones de dólares.

Con estas capacidades financieras y técnicas, las empresas privadas están preparando aparatos capaces de transportar cargas más pesadas. En particular, el aparato Nova-D de Intuitive Machines podría entregar aproximadamente 500 kilogramos de carga, mientras que su versión de tres motores estaría diseñada para transportar hasta una tonelada. Firefly también desarrolla una versión ampliable de Blue Ghost con capacidad para transportar varias toneladas de carga útil.