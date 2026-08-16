El Milan reincorpora a sus principales jugadores a los entrenamientos

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El Milan reincorpora a sus principales jugadores a los entrenamientos

Mientras el club italiano AC Milan afronta su última semana de preparación antes de la nueva temporada de la Serie A, sus principales referentes, Mike Maignan y Adrien Rabiot, regresaron a los entrenamientos en Milanello. Según Goal.com, su incorporación tardía a la concentración de pretemporada había generado un intenso debate entre los aficionados, pero el entrenador Ruben Amorim defendió la decisión. Goal.com informa .

Maignan y Rabiot no participaron en el partido en el que los Rossoneri lograron una contundente victoria sobre el Manchester United. Esta situación generó dudas entre aficionados y especialistas sobre la preparación del equipo para la nueva temporada. Sin embargo, después del partido disputado en Polonia, el entrenador Ruben Amorim aclaró la situación y afirmó rotundamente que la decisión de conceder un descanso adicional a los jugadores había sido suya.

La decisión táctica del entrenador y el descanso de los jugadores

Según explicó Ruben Amorim, los futbolistas franceses recibieron tres días adicionales de descanso porque habían disputado más partidos durante la temporada. Amorim también hizo hincapié en el apretado calendario del fútbol moderno y en la carga física que soportan los jugadores.

Amorim declaró: “Rabiot y Maignan jugaron más, por eso tuvieron más descanso. Para mí era importante. Todo el mundo se queja de la cantidad de partidos y de que los jugadores no pueden soportar la carga. Les di tres días adicionales de descanso porque sabía de antemano que no podrían participar en el partido de hoy. No fue una petición de los jugadores, sino una decisión mía”, explicó el entrenador.

Tras finalizar su descanso el sábado, ambos jugadores llegaron a las instalaciones del club el domingo por la mañana. En una primera etapa, se someten a pruebas para evaluar su estado físico. Su forma deportiva, mantenida con un plan individual durante las vacaciones, se está recuperando mediante un programa específico.

Plantilla al completo antes del partido contra el Torino

Según la información procedente de Milanello, el lunes los jugadores tendrán otro día de descanso para recuperarse y, a partir del martes, se incorporarán a los entrenamientos con el grupo. Así, Ruben Amorim contará por primera vez este verano con toda su plantilla principal al completo.

En opinión de Amorim, los días adicionales de descanso ayudarán a preservar la salud de los jugadores no solo para el inicio de agosto, sino también de cara a las fases decisivas de febrero y marzo. Añadió que los futbolistas tenían muchas ganas de volver a entrenarse, pero que él tomó la decisión final para evitar que se sobrecargaran antes de tiempo.

AC MilanRuben AmorimAdrien RabiotMike MaignanSerie A
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