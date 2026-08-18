Guglielmo Vicario se une a la Juventus

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Guglielmo Vicario se une a la Juventus

El fútbol italiano y el mercado de fichajes atraviesan cambios importantes. Según se ha sabido, el portero Guglielmo Vicario se ha incorporado oficialmente a la Juventus y se ha convertido en su nuevo jugador. El club turinés anunció oficialmente que había alcanzado un acuerdo con el Tottenham para incorporar a sus filas al experimentado guardameta. Goal.com informa .

Según las fuentes, también se han esclarecido los detalles del contrato. El guardameta italiano, nacido en 1996, llegó inicialmente a Turín en calidad de cedido a coste cero. Según las condiciones del acuerdo, la Juventus también tendrá derecho a ejercer una opción de compra definitiva al final de la temporada.

Valor del fichaje y condiciones financieras

Según el acuerdo entre los clubes, los Bianconeri deberán pagar 8 millones de euros para adquirir definitivamente los derechos del jugador. Además, se contemplan bonificaciones de hasta 2 millones de euros si se cumplen determinadas condiciones. El acuerdo temporal entre las partes estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Este acuerdo permitirá a la dirección de la Juventus evaluar de cerca las capacidades del nuevo portero durante una temporada y observar su adaptación al equipo. Solo después el club tomará una decisión definitiva sobre activar o rechazar la opción de compra permanente del jugador.

Nuevo dorsal y próximos objetivos

Después de su etapa en el Tottenham, el guardameta italiano ha regresado a su país y abre un nuevo capítulo en su carrera. Se ha confirmado que lucirá el dorsal 25 en el club turinés. Ahora Vicario deberá luchar con determinación para hacerse un sitio en un entorno competitivo y ganarse la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros.

En un comunicado oficial, el club destacó que este fichaje se ajusta a la estrategia general del equipo, tanto desde el punto de vista financiero como deportivo. El tiempo dirá qué rendimiento ofrecerá Vicario durante la temporada y hasta qué punto será importante su contribución para que la Juventus alcance sus objetivos.

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