Presentado el iQOO Neo 11 Ultra: batería de 9100 mAch y potente Dimensity 9500M

El nuevo smartphone insignia de la marca iQOO, el iQOO Neo 11 Ultra, fue presentado oficialmente en el mercado chino. Según Ixbt.com, el dispositivo ha logrado atraer la atención del mercado móvil gracias a sus avanzadas especificaciones técnicas, su enorme batería y su precio asequible, convirtiéndose en uno de los pocos gadgets de su categoría capaces de ofrecer una gran autonomía. Así lo informa Ixbt.com.

En China, el precio del nuevo smartphone parte de 3399 yuanes, aproximadamente 500 dólares. Teniendo en cuenta las subvenciones estatales locales, los compradores pueden adquirir este modelo insignia por 2899 yuanes (430 $). Aunque todavía no se ha comunicado oficialmente la fecha de lanzamiento del dispositivo en los mercados internacionales, su relación entre precio y prestaciones está despertando un gran interés en el mundo tecnológico.

Rendimiento y hardware avanzado

El iQOO Neo 11 Ultra es uno de los primeros smartphones del mercado equipados con el procesador MediaTek Dimensity 9500M. Este SoC se diferencia de la versión convencional del Dimensity 9500 por contar con un núcleo gráfico menos (11 en lugar de 12), aunque conserva por completo el resto de sus capacidades. El procesador funciona junto con memoria RAM LPDDR5X Ultra moderna, con una velocidad de hasta 9600 Mbit/s, y almacenamiento UFS 4.1.

Para mejorar aún más las capacidades del smartphone, incorpora un chip Q2 dedicado que mejora la calidad de imagen hasta el formato 2K. El sistema de refrigeración 8K Ice Dome evita el sobrecalentamiento mediante una cámara de vapor con una superficie de 8000 milímetros cuadrados. El sistema operativo elegido es OriginOS 6.

Pantalla y funciones avanzadas de visualización

Para los aficionados a los juegos móviles, el dispositivo cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas basada en el material Visionox F2 y con resolución 2K. Este panel admite una frecuencia de actualización de 144 Hz. Su brillo máximo general alcanza los 2000 nits, mientras que el brillo máximo local llega a 4500 nits. La frecuencia de muestreo táctil alcanza los 500 Hz.

Batería récord y cámara

Una de las principales características del modelo es su batería de 9100 mAch, la más grande de la historia de la serie Neo. Gracias al uso de un ánodo de silicio de cuarta generación, la batería ofrece una densidad energética de 886 W·ch/litr. El dispositivo admite carga rápida de 100 W y un modo de alimentación directa que evita utilizar la batería.

Según el fabricante, esta enorme reserva de energía permite jugar a títulos MOBA durante 13,7 horas seguidas o ver vídeos cortos durante 23 horas. La cámara principal se basa en un sensor Sony LYTIA 700V de 50 megapíxeles (1/1.56 pulgadas) con estabilización óptica. Le acompañan un objetivo ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles.

El smartphone está equipado con un marco lateral de aluminio, un panel trasero mate y vidrio de protección reforzado. Cuenta con protección IP69 contra el agua y el polvo. También incorpora un moderno lector ultrasónico de huellas dactilares bajo la pantalla.