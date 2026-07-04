Egipto vence a Australia en la tanda de penaltis

En los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Egipto venció a Australia en la tanda de penaltis para avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro, disputado en el estadio de Dallas, terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. Egipto abrió el marcador en el minuto 13 con un gol de Imam Ashur.

Australia empató en el minuto 55. El gol fue registrado como un autogol del defensa egipcio Muhammad Hani.

No hubo más goles en el tiempo restante y el ganador se decidió en los penaltis. Los jugadores egipcios anotaron sus cuatro disparos.

Por parte de Australia, Jackson Irvine y Awer Mabil aprovecharon sus oportunidades. Los disparos de Harry Souttar y Lucas Herrington no fueron gol.

Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Muhammad Salah y Hossam Abdulmajid anotaron para Egipto. La serie terminó 4-2 a favor de Egipto.

En las estadísticas, Egipto dominó la posesión con un 58% frente al 42%. Egipto realizó 696 pases con una precisión del 89%, mientras que Australia hizo 518 pases con un 83% de precisión.

Australia lideró en remates 15-14, pero Egipto fue superior en remates a puerta 4-3. Los tiros de esquina también favorecieron a Egipto 7-4.