¿Pronóstico preciso para hoy: qué selecciones avanzarán a la siguiente ronda?

Nuestros 9 pronósticos consecutivos para los partidos de play-off del 1, 2 y 3 de julio fueron acertados. Ahora es el turno de los dos primeros encuentros de los octavos de final del Mundial 2026 — Canadá — Marruecos y Paraguay — Francia .

En el fútbol no hay garantías del 100 %: el balón es redondo y el VAR a veces escribe un guion diferente. Sin embargo, considerando el estado actual de los equipos, el nivel de los rivales y las capacidades de las plantillas, nuestra elección hoy es clara : Marruecos y Francia avanzarán a la siguiente ronda.

Canadá — Marruecos: la experiencia de los africanos decidirá

Canadá venció a Sudáfrica 1-0 en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el equipo marcó el gol decisivo recién al final del encuentro y el siguiente rival es de un nivel mucho más alto.

Marruecos, por su parte, eliminó a los fuertes Países Bajos en la tanda de penaltis. El equipo ha jugado contra rivales más complicados durante el torneo y destaca por su disciplina defensiva, sus jugadores técnicos y sus rápidos contraataques. En el mercado de apuestas, Marruecos también es considerado el claro favorito para avanzar.

La presión alta y el fútbol intenso de Canadá podrían causar algunos problemas a Marruecos. Pero un equipo con jugadores como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari sabe muy bien cómo salir de la presión y aprovechar los espacios libres.

Nuestro pronóstico: Marruecos avanza a la siguiente ronda.

Marcador probable : Canadá 1:2 Marruecos

Nivel de confianza : 72 %

Paraguay — Francia: la sensación no se repetirá esta vez

Paraguay causó una gran sensación al vencer a Alemania en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final. El equipo actúa con orden en defensa, no huye de la lucha y está dispuesto a llevar el juego hasta los penaltis.

Sin embargo, Francia ha sido hasta ahora uno de los equipos más confiables del torneo. Los pupilos de Didier Deschamps ganaron todos los partidos de grupo y vencieron a Suecia 3-0 en los dieciseisavos. La línea de ataque con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise será una prueba muy dura para la defensa paraguaya.

Aurélien Tchouaméni se perderá el encuentro por lesión y se espera que sea reemplazado por Manu Koné. No obstante, la profundidad del banquillo francés permite cubrir esta pérdida de manera casi imperceptible.

No se puede menospreciar la victoria de Paraguay contra Alemania. A pesar de ello, las ocasiones peligrosas que crea el equipo en ataque son pocas y contra Francia, limitarse a defender podría no ser suficiente. En las cuotas del mercado, los franceses aparecen como favoritos absolutos.

Nuestro pronóstico: Francia ganará en el tiempo reglamentario.

Marcador probable : Paraguay 0:2 Francia

Nivel de confianza : 88 %

Nuestros equipos de confianza para hoy :

Marruecos — avanza a cuartos de final.

Francia — avanza a cuartos de final.

La opción más segura es que ambos equipos avancen. En cuanto al marcador exacto, esperamos la victoria de Marruecos 2-1 y la de Francia 2-0.

Así pues, para llevar nuestra serie de pronósticos acertados a 11, hoy confiamos en Francia y Marruecos.