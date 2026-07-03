ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?
1 ва 2 июль кунлари ўтказилган олтита плей-офф баҳсида кейинги босқичга чиқадиган жамоаларни тўғри топдик. Англия, Бельгия, АҚШ, Испания, Португалия ва Швейцария бўйича прогнозларимиз 100 фоиз ўзини оқлади.
Энди навбат ЖЧ-2026 1/16 финалининг сўнгги учта учрашувига. Бу сафар Миср, Аргентина ва Колумбияга ишонч билдирамиз.
Австралия — Миср: битта гол ҳаммасини ҳал қилиши мумкин
Бу куннинг энг мураккаб прогноз қилинадиган учрашуви.
Австралия жисмоний кураш, юқори суръат ва стандарт вазиятлар орқали хавф туғдириши мумкин. Бироқ жамоа айрим футболчиларининг жароҳати билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. Миср эса мусобақада ҳали мағлуб бўлмаган ва тартибли ҳимояси билан ажралиб турибди. Муҳаммад Салоҳнинг ҳолати учрашув сценарийсига жиддий таъсир қилиши мумкин.
Мисрнинг плей-офф тажрибаси ва эҳтиёткор ўйин услуби унга кичик устунлик беради. Кўп голли баҳс кутмаяпмиз.
Прогноз: Австралия — Миср 0:1
Кейинги босқичга чиқади: Миср
Ишонч даражаси: 57 фоиз
Аргентина — Кабо-Верде: фаворитга осон бўлмайди
Қоғозда ушбу жуфтликнинг яққол фаворити — Аргентина. Аммо Кабо-Верде жорий мундиалда ҳали мағлубиятга учрамади ва Испания, Уругвай ҳамда Саудия Арабистонига қарши баҳсларда мустаҳкам жамоа эканини кўрсатди.
Лионель Скалони ҳам рақибнинг тартибли ҳимояси ва қарши ҳужумларини алоҳида таъкидлаган. Лионель Месси асосий таркибга қайтиши кутилмоқда, аммо иссиқ об-ҳаво ва эҳтимолий қўшимча вақт сабаб унинг ўйин вақти назорат қилиниши мумкин.
Кабо-Верде дастлабки дақиқаларда қаршилик кўрсатиши мумкин. Бироқ Аргентинанинг индивидуал маҳорат ва захира имкониятлари якунда ҳал қилувчи бўлади.
Прогноз: Аргентина — Кабо-Верде 2:0
Кейинги босқичга чиқади: Аргентина
Ишонч даражаси: 84 фоиз
Колумбия — Гана: жанубий америкаликлар устун
Колумбия тўп назорати ва ҳужумкор имкониятлари бўйича устунроқ кўринмоқда. Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш аввал Колумбия термасида ишлагани сабаб рақибнинг кўплаб футболчилари ва ўйин хусусиятларини яхши билади. Бу африкаликларга тактик жиҳатдан ёрдам бериши мумкин.
Шунга қарамай, Колумбиянинг ҳужумдаги имкониятлари кўпроқ. Гана баҳсни ёпиқ услубда бошлаб, узоқ вақт ҳисобни ушлаб туришга ҳаракат қилади. Шу сабаб йирик ҳисоб эмас, балки бир голлик ғалабани кутяпмиз.
Прогноз: Колумбия — Гана 1:0
Кейинги босқичга чиқади: Колумбия
Ишонч даражаси: 68 фоиз
Якуний прогнозлар
Учрашув
Тахминий ҳисоб
Босқичдан ўтади
Австралия — Миср
0:1
Миср
Аргентина — Кабо-Верде
2:0
Аргентина
Колумбия — Гана
1:0
Колумбия
Шундай қилиб, прогнозимизга кўра, ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига сўнгги учта йўлланмани Миср, Аргентина ва Колумбия қўлга киритади.
Энг катта таваккал — Австралия ва Миср баҳси. Энг ишончли танлов эса Аргентинанинг ғалабаси.
Огоҳлантириш: Бу берилган прогнозлар ҳар қанча тўғри чиқаётгани билан унга асосланиб таваккалчиликка асосланган ўйинларга пул тикиш нотўғри эканлигини эслатамиз.
…