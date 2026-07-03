ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?

·60·Спорт
ЖЧ-2026: учта ўйин учун аниқ прогноз — серия давом этадими?

1 ва 2 июль кунлари ўтказилган олтита плей-офф баҳсида кейинги босқичга чиқадиган жамоаларни тўғри топдик. Англия, Бельгия, АҚШ, Испания, Португалия ва Швейцария бўйича прогнозларимиз 100 фоиз ўзини оқлади.

Энди навбат ЖЧ-2026 1/16 финалининг сўнгги учта учрашувига. Бу сафар Миср, Аргентина ва Колумбияга ишонч билдирамиз.

Австралия — Миср: битта гол ҳаммасини ҳал қилиши мумкин

Бу куннинг энг мураккаб прогноз қилинадиган учрашуви.

Австралия жисмоний кураш, юқори суръат ва стандарт вазиятлар орқали хавф туғдириши мумкин. Бироқ жамоа айрим футболчиларининг жароҳати билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. Миср эса мусобақада ҳали мағлуб бўлмаган ва тартибли ҳимояси билан ажралиб турибди. Муҳаммад Салоҳнинг ҳолати учрашув сценарийсига жиддий таъсир қилиши мумкин.

Мисрнинг плей-офф тажрибаси ва эҳтиёткор ўйин услуби унга кичик устунлик беради. Кўп голли баҳс кутмаяпмиз.

Прогноз: Австралия — Миср 0:1

Кейинги босқичга чиқади: Миср

Ишонч даражаси: 57 фоиз

Аргентина — Кабо-Верде: фаворитга осон бўлмайди

Қоғозда ушбу жуфтликнинг яққол фаворити — Аргентина. Аммо Кабо-Верде жорий мундиалда ҳали мағлубиятга учрамади ва Испания, Уругвай ҳамда Саудия Арабистонига қарши баҳсларда мустаҳкам жамоа эканини кўрсатди.

Лионель Скалони ҳам рақибнинг тартибли ҳимояси ва қарши ҳужумларини алоҳида таъкидлаган. Лионель Месси асосий таркибга қайтиши кутилмоқда, аммо иссиқ об-ҳаво ва эҳтимолий қўшимча вақт сабаб унинг ўйин вақти назорат қилиниши мумкин.

Кабо-Верде дастлабки дақиқаларда қаршилик кўрсатиши мумкин. Бироқ Аргентинанинг индивидуал маҳорат ва захира имкониятлари якунда ҳал қилувчи бўлади.

Прогноз: Аргентина — Кабо-Верде 2:0

Кейинги босқичга чиқади: Аргентина

Ишонч даражаси: 84 фоиз

Колумбия — Гана: жанубий америкаликлар устун

Колумбия тўп назорати ва ҳужумкор имкониятлари бўйича устунроқ кўринмоқда. Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш аввал Колумбия термасида ишлагани сабаб рақибнинг кўплаб футболчилари ва ўйин хусусиятларини яхши билади. Бу африкаликларга тактик жиҳатдан ёрдам бериши мумкин.

Шунга қарамай, Колумбиянинг ҳужумдаги имкониятлари кўпроқ. Гана баҳсни ёпиқ услубда бошлаб, узоқ вақт ҳисобни ушлаб туришга ҳаракат қилади. Шу сабаб йирик ҳисоб эмас, балки бир голлик ғалабани кутяпмиз.

Прогноз: Колумбия — Гана 1:0

Кейинги босқичга чиқади: Колумбия

Ишонч даражаси: 68 фоиз

Якуний прогнозлар

Учрашув

Тахминий ҳисоб

Босқичдан ўтади

Австралия — Миср

0:1

Миср

Аргентина — Кабо-Верде

2:0

Аргентина

Колумбия — Гана

1:0

Колумбия

Шундай қилиб, прогнозимизга кўра, ЖЧ-2026нинг 1/8 финалига сўнгги учта йўлланмани Миср, Аргентина ва Колумбия қўлга киритади.

Энг катта таваккал — Австралия ва Миср баҳси. Энг ишончли танлов эса Аргентинанинг ғалабаси.

Огоҳлантириш: Бу берилган прогнозлар ҳар қанча тўғри чиқаётгани билан унга асосланиб таваккалчиликка асосланган ўйинларга пул тикиш нотўғри эканлигини эслатамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиНега Криштиану Роналду доим Лионель Месси дан кўпроқ танқид қилинади? Луи Саа сабабини айтдиБугун, 17:15Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Скалони Кабо-Верде ҳақида огоҳлантирди: «Хато кечирилмайди»Бугун, 17:00«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайди«Наполи» клуби янги даврни Аллегри билан бошлайдиБугун, 16:57Георгиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиГеоргиа Станвай нима учун Арсенал жамоасини танлаганини очиқладиБугун, 16:51Наполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиНаполи Массимилиано Аллегрини янги бош мураббий этиб тайинладиБугун, 16:18Арсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиАрсенал ва Виктор Гёкерес: Штефан Счварз швед ҳужумчисининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди