Duro golpe para Marruecos y el Bayern Munich: Ismael Saibari se lesiona

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Duro golpe para Marruecos y el Bayern Munich: Ismael Saibari se lesiona

La exitosa campaña de la selección de Marruecos en la Copa del Mundo se ha enfrentado a un imprevisto. El mediocampista titular del equipo, Ismael Saibari, sufrió una grave lesión en el partido de octavos de final contra Canadá y tuvo que abandonar el terreno de juego prematuramente. Esta situación preocupa seriamente no solo a la selección nacional, sino también a los directivos del nuevo club del jugador — el Bayern Munich de Alemania. Goal.com lo informa.

En el minuto 20 del encuentro, el futbolista de 25 años sintió un fuerte dolor en el muslo derecho. A pesar de varios intentos de seguir jugando, finalmente pidió ser sustituido. La profunda tristeza y las lágrimas de Saibari al abandonar el campo evidencian la posible gravedad de la lesión. El entrenador Mohamed Ouahbi se vio obligado a dar entrada a Soufiane Rahimi en su lugar.

Un problema inesperado tras el fichaje

Esta lesión pone en duda no solo la participación del futbolista en el torneo, sino también su nueva etapa en el club. Según Goal.com, el Bayern Munich había anunciado oficialmente el fichaje de Ismael Saibari unos días antes. El club muniqués firmó un contrato a largo plazo hasta 2031 con el mediocampista adquirido al PSV por 50 millones de euros.

Ismael Saibari era uno de los futbolistas con mejor rendimiento de los «Leones del Atlas» durante el torneo. Había logrado marcar tres goles antes de la fase de eliminatorias. Su baja supone un duro golpe para las aspiraciones de campeonato de Marruecos, ya que el juego del equipo se construía principalmente en torno a este futbolista.

Por el momento, la gravedad de la lesión no se conoce a ciencia cierta. Los reconocimientos médicos que se realizarán en las próximas horas aclararán la futura participación del futbolista en la Copa del Mundo 2026. Si resulta ser una simple sobrecarga muscular, podría regresar para las fases posteriores del torneo. Sin embargo, si se detecta un desgarro muscular, no solo se perderá el torneo, sino también la pretemporada de la Bundesliga.

La única consolación para los aficionados marroquíes es que el potencial ofensivo del equipo sigue siendo alto. Aunque Saibari abandonó el campo, Brahim Diaz, con su magnífica actuación, dio dos asistencias de gol y aseguró la victoria del equipo por 3-0. Sin embargo, la pérdida de una estrella clave antes de los cuartos de final podría provocar serios problemas tácticos.

La directiva y el cuerpo médico del Bayern Munich se encuentran actualmente en contacto permanente con los médicos de la selección de Marruecos. Para el campeón récord de Alemania, que un nuevo fichaje comience la temporada con una lesión es uno de los peores escenarios.

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