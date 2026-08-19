Telegram presenta una solicitud para la zona de dominio .gram

Telegram presentó una solicitud ante la ICANN para la zona de dominio .gram. Si se aprueba, los usuarios de Telegram podrían tener sus propios dominios de segundo nivel con el formato yourname.gram, informa la página de X de Pavel Durov.

Según Durov, esta posibilidad simplificaría la creación de sitios web dentro del ecosistema de Telegram. Los usuarios podrían configurar con un solo comando sus sitios interactivos alojados en Telegram.

La ICANN abrió el 30 de abril el proceso de presentación de solicitudes de 2026 para nuevos dominios de primer nivel. Según la organización, un gTLD, o generic top-level domain, es la parte de una dirección web que aparece después del último punto. Las zonas .com y .org, por ejemplo, pertenecen a esta categoría.

Según la ICANN, el programa de 2026 permitirá a empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones crear su propia identidad digital. La anterior gran ronda de solicitudes tuvo lugar en 2012, cuando se introdujeron más de 1 200 nuevas zonas de dominio.

Por ahora, no se ha anunciado ninguna decisión oficial que confirme la zona de dominio .gram. Telegram solo podrá lanzar esta zona y abrirla a los usuarios si la ICANN aprueba la solicitud.