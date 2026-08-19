OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentes

OpenAI presenta una versión especial de ChatGPT destinada a adolescentes de 13 a 17 años. La nueva versión refuerza las medidas de protección de la salud mental y pone el foco en el pensamiento autónomo y en que los adolescentes se apoyen en sus propios conocimientos durante el aprendizaje, en lugar de usar respuestas preparadas.

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¿Qué restricciones se reforzarán para los adolescentes?

Según Financial Times, el lanzamiento mundial de la nueva versión comenzará el 18 de agosto. OpenAI implementa esta actualización en un contexto de creciente preocupación pública por el impacto de la inteligencia artificial en los menores.

En la versión para adolescentes se reforzarán las medidas de protección en los siguientes temas:

contenido relacionado con la autolesión;

violencia;

trastornos alimentarios;

imágenes y materiales de carácter sexual.

El sistema de control parental también cambiará. Hasta ahora había alertas para situaciones de peligro extremo, pero a partir de ahora también se supervisarán temas como la violencia y los trastornos alimentarios.

Para OpenAI, una de las principales tareas es encontrar un equilibrio entre la privacidad de los adolescentes y su protección frente a posibles daños.

El control parental se ampliará

Según la empresa, los menores de 13 años no podrán usar ChatGPT. En el caso de los menores de edad, será necesario contar con el consentimiento de los padres.

Además de la edad indicada por el usuario, el sistema identificará la versión destinada a adolescentes basándose en ciertos indicios indirectos de comportamiento.

La nueva versión también incluirá:

recordatorios para hacer pausas y descansar;

«horas de silencio»;

límites de uso establecidos por los padres o por el usuario

y otras funciones similares.

¿Por qué OpenAI refuerza las medidas de protección?

La actualización llega mientras la empresa enfrenta duras críticas por el impacto de la inteligencia artificial en la vida de los adolescentes.

Según Financial Times, algunas familias han iniciado acciones legales contra OpenAI, alegando que las conversaciones de sus hijos con el chatbot tuvieron un impacto negativo.

La empresa está revisando el diseño de sus productos y sus mecanismos de seguridad para reducir los riesgos relacionados con los adolescentes.

ChatGPT no pensará en lugar del estudiante

Otra parte importante de la actualización es el modo educativo.

En este modo, la tarea de ChatGPT no será ofrecer una respuesta preparada, sino guiar al estudiante para que resuelva el problema de forma independiente.

Por ejemplo, el bot:

explica el objetivo de la tarea; divide el problema en varios pasos; hace preguntas orientativas al estudiante; le ayuda a encontrar la respuesta por sí mismo.

Como señaló Loren Jonas, responsable del área de OpenAI dedicada a adolescentes y familias, una gran parte de los adolescentes usa ChatGPT con fines educativos. Por eso OpenAI pretende convertir el servicio en una herramienta de aprendizaje, en lugar de un simple «generador de respuestas preparadas».

Principales cambios

Área Nuevo enfoque Seguridad Restricciones más estrictas sobre contenido perjudicial Control parental Alertas sobre temas peligrosos adicionales Tiempo de uso Pausas y «horas de silencio» Educación Orientación paso a paso en lugar de una respuesta preparada Pensamiento independiente Animar al estudiante a encontrar la respuesta por sí mismo

El objetivo principal: convertir la AI en una herramienta de aprendizaje

El nuevo enfoque de OpenAI representa un cambio importante en el uso de la inteligencia artificial: el chatbot no solo debe responder, sino también apoyar la capacidad de los adolescentes para pensar de forma independiente.

Para la empresa, la pregunta principal ya no es cuán inteligente es la tecnología, sino hasta qué punto puede ser segura y útil para los adolescentes.

¿Qué opinas de la versión de ChatGPT creada por OpenAI específicamente para adolescentes? ¿Son necesarias estas restricciones o la inteligencia artificial debería dar más libertad al usuario? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y en las redes sociales.