« Nuevo territorio de Estados Unidos »: Trump publica un mapa del estrecho de Ormuz

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensificaron aún más tras un inesperado revuelo geopolítico. El presidente estadounidense Donald Trump mostró mediante un mapa su intención de poner bajo control de Washington el estrecho de Ormuz, la principal arteria del comercio mundial de petróleo. Teherán respondió a la acción del mandatario de la Casa Blanca con una advertencia extremadamente firme y pública: ¿qué consecuencias podría tener un nuevo enfrentamiento entre ambas partes?

El sensacional mapa de Trump en TruthSocial

El jefe de la Casa Blanca publicó en su página oficial de la red social TruthSocial un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz, al que describió como un «nuevo territorio de Estados Unidos». Anteriormente, el 14 de agosto, Trump había mencionado oficialmente este plan y afirmó que la declaración del estrecho como territorio estadounidense se llevaría a cabo después del fin de un enfrentamiento militar con Irán.

Esta declaración provocó la indignación de las autoridades iraníes, que reivindican el dominio total sobre esta vía marítima estratégica.

«El estrecho de Ormuz no puede conquistarse con un tuit, un portaaviones, una orden ni un discurso de campaña. Esta idea equivocada de Trump pronto será corregida, o nosotros mismos corregiremos los errores de este hombre descarriado». — Kazem Gharibabadi, viceministro iraní de Asuntos Exteriores

Ormuz y el golfo Pérsico: principales etapas de la escalada

Fecha / acontecimiento Posición de Estados Unidos (Trump) Reacción de Irán Declaración del 14 de agosto Intención de declarar el estrecho territorio estadounidense en el futuro Rechazo tajante en defensa de la integridad territorial Publicación en TruthSocial Mapa del estrecho publicado con la inscripción «nuevo territorio de Estados Unidos» Trump fue llamado «hombre descarriado» y recibió graves amenazas Disputa por el nombre del golfo Primero quiso llamarlo «golfo Arábigo», pero después dio marcha atrás Firmeza para conservar el nombre de «golfo Pérsico eterno»

La confrontación política detrás de los nombres geográficos

Aunque muchos países árabes de Oriente Medio quieren llamar a esta masa de agua «golfo Arábigo», Irán considera la preservación de su nombre histórico milenario —«golfo Pérsico»— una cuestión de orgullo nacional.

El año pasado, la administración Trump intentó cambiar el nombre, pero abandonó temporalmente el plan ante la firme oposición de Teherán. Ahora, la presentación directa de la vía marítima como «territorio estadounidense» eleva al máximo el riesgo de un nuevo enfrentamiento militar en el golfo Pérsico.

¿Creen que el mapa de Trump es simplemente una herramienta de presión política y manipulación informativa, o podría comenzar una verdadera guerra a gran escala en el estrecho de Ormuz?

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