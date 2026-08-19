« Trampa de la tarjeta bancaria »: cerca de 10 uzbekos se enfrentan a la cárcel en Turquía

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« Trampa de la tarjeta bancaria »: cerca de 10 uzbekos se enfrentan a la cárcel en Turquía

Foto: Consulado General de Uzbekistán en Estambul

En la provincia turca de Aydın se han iniciado investigaciones urgentes sobre operaciones financieras sospechosas realizadas mediante tarjetas bancarias abiertas a nombre de extranjeros. En el marco del caso, cerca de 10 ciudadanos uzbekos están siendo investigados y algunos ya han sido encarcelados. ¿Qué llevó a los uzbekosa caer en esta peligrosa trampa y qué advertencia urgente emitió el consulado?

Situación jurídica: cárcel, deportación y prohibición de salir del país

El Consulado General de Uzbekistánen Estambul informó, basándose en datos oficiales del Ministerio del Interior de Turquía, que la situación de sus compatriotas implicados en la investigación es diversa:

«Algunos uzbekos fueron encarcelados directamente por orden judicial, mientras que otros fueron trasladados a centros de deportación. A otro grupo de ciudadanos se le tomó el compromiso escrito de no abandonar el territorio turco y quedó temporalmente en libertad».

Las autoridades investigadoras están determinando ahora cuánto dinero fue realmente «lavado» o transferido mediante las tarjetas bancarias de cada persona. Precisamente esas cantidades determinarán la gravedad de las penas que se les impondrán.

Detalles principales del caso y situación de los ciudadanos

Situación

Detalles de la investigación en Turquía

Región

Provincia de Aydın (Turquía)

Número de implicados

Cerca de 10 ciudadanos uzbekos

Medidas cautelares aplicadas

Prisión, ingreso en un centro de deportación y compromiso de no salir del país

Causa principal

Operaciones financieras sospechosas y uso ilegal de cuentas bancarias

Asistencia consular

Se presta apoyo jurídico y diplomático

Firme advertencia del Consulado General

En muchos casos, nuestros compatriotas, a cambio de una ganancia considerable o de dinero fácil, permiten que personas desconocidas utilicen sus tarjetas bancarias, cuentas o aplicaciones móviles, convirtiéndose así en participantes de delitos («dropper»):

«Se solicita a los ciudadanos uzbekos que no entreguen sus tarjetas bancarias, cuentas ni servicios de banca móvil a personas desconocidas, y que no acepten ni transfieran a terceros fondos de origen desconocido. Este tipo de intermediación conlleva una grave responsabilidad penal según la legislación turca».

Del comunicado del Consulado General

¿Tú o tus conocidos habéis corrido el riesgo de caer en una estafa así tras entregar tarjetas bancarias a desconocidos en el extranjero?

Comparte de inmediato este mensaje con todos tus familiares y conocidos que trabajan o viajan actualmente por Turquía: la precaución puede protegerlos de la cárcel y de graves sanciones

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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