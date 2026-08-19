OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentes

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OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentes

OpenAI presenta una versión especial de ChatGPT destinada a adolescentes de 13 a 17 años. La nueva versión refuerza las medidas de protección de la salud mental y pone el foco en el pensamiento independiente y en el aprendizaje basado en los conocimientos de los adolescentes, en lugar de ofrecer respuestas preparadas.

Foto: Adobe Stock

¿Qué restricciones se reforzarán para los adolescentes?

Según Financial Times, el lanzamiento mundial de la nueva versión comenzará el 18 de agosto. OpenAI implementa esta actualización en un contexto de creciente preocupación pública por el impacto de la inteligencia artificial en los menores.

En la versión para adolescentes se reforzarán las medidas de protección en los siguientes temas:

  • contenido relacionado con la autolesión;

  • violencia;

  • trastornos alimentarios;

  • imágenes y materiales de carácter sexual.

El sistema de control parental también cambiará. Si antes solo había alertas para situaciones de peligro extremo, ahora temas como la violencia y los trastornos alimentarios también formarán parte de la supervisión.

Para OpenAI, una de las principales tareas es encontrar un equilibrio entre la privacidad de los adolescentes y su protección frente a posibles daños.

El control parental se ampliará

Según la empresa, los menores de 13 años no podrán usar ChatGPT. Para los menores de edad será necesario el consentimiento de los padres.

Además de la edad indicada por el usuario, el sistema identificará la versión destinada a adolescentes basándose también en ciertos indicadores indirectos de comportamiento.

La nueva versión también incluirá:

  • recordatorios para hacer pausas;

  • «horas de silencio»;

  • límites de uso establecidos por los padres o por el usuario

entre otras funciones.

¿Por qué OpenAI refuerza las medidas de protección?

La actualización llega mientras la empresa afronta fuertes críticas por el impacto de la inteligencia artificial en la vida de los adolescentes.

Financial Times informa de que algunas familias han iniciado acciones legales contra OpenAI, alegando que las conversaciones de sus hijos con el chatbot tuvieron un efecto negativo.

La empresa está revisando el diseño de sus productos y los mecanismos de seguridad para reducir los riesgos relacionados con los adolescentes.

ChatGPT no pensará en lugar del estudiante

Otra parte importante de la actualización es el modo educativo.

En este modo, ChatGPT no ofrecerá directamente la respuesta, sino que orientará al estudiante para resolver el problema de forma independiente.

Por ejemplo, el bot:

  1. explica la esencia del ejercicio;

  2. divide el problema en varias etapas;

  3. plantea preguntas orientativas al estudiante;

  4. le ayuda a encontrar la respuesta por sí mismo.

Como señaló Loren Jonas, responsable del área de adolescentes y familias de la empresa, una gran parte de los adolescentes utiliza ChatGPT con fines educativos. Por eso, OpenAI quiere convertir el servicio en una herramienta de aprendizaje y no en un simple proveedor de respuestas preparadas.

Principales cambios

Área

Nuevo enfoque

Seguridad

Restricciones más estrictas sobre contenido dañino

Control parental

Alertas sobre temas de riesgo adicionales

Tiempo de uso

Pausas y «horas de silencio»

Educación

Orientación paso a paso en lugar de una respuesta preparada

Pensamiento independiente

Animar al estudiante a encontrar la respuesta por sí mismo

El objetivo principal: convertir la AI en una herramienta de aprendizaje

El nuevo enfoque de OpenAI representa un cambio importante en el uso de la inteligencia artificial: el chatbot no solo debe responder, sino también apoyar la capacidad de los adolescentes para pensar de forma independiente.

Para la empresa, la pregunta principal ya no es cuán inteligente es la tecnología, sino hasta qué punto puede ser segura y útil para los adolescentes.

¿Qué opinas de la versión especial de ChatGPT para adolescentes que ha lanzado OpenAI? ¿Son necesarias estas restricciones o la inteligencia artificial debería ofrecer más libertad a los usuarios? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y en las redes sociales.

OpenAIChatGPTFinancial TimesAdobe Stock
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Shuhrat Razzakov
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