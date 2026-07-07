Khabib nombra a de la Fuente el mejor entrenador del Mundial 2026

El ex campeón de peso ligero de la UFC, Khabib Nurmagomedov, reaccionó a la victoria de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

España ganó 1-0 y avanzó a los cuartos de final. Según Khabib, el entrenador Luis de la Fuente tuvo un papel fundamental en este resultado.

«De la Fuente es el mejor entrenador del Mundial»

Khabib elogió el trabajo del seleccionador español.

«España tiene un entrenador fantástico. En mi opinión, de la Fuente es el mejor entrenador de este Mundial», escribió en sus redes sociales.

El ex campeón de la UFC destacó que los españoles están demostrando a lo largo del torneo ser un equipo bien estructurado y disciplinado.

España demostró su fuerza una vez más

Khabib señaló que el partido contra Portugal demostró una vez más el potencial colectivo de España.

«Los españoles han demostrado una vez más que son un equipo muy bien estructurado», declaró Nurmagomedov.

Aunque España ganó por la mínima, se mostró sólida en defensa, sin permitir que Portugal tuviera oportunidades de gol.

Ningún gol encajado en cinco partidos

Khabib también puso especial énfasis en el rendimiento defensivo de España.

«Hay que destacar que no han encajado ni un solo gol en cinco partidos», escribió.

Esta estadística convierte a España en uno de los equipos con la defensa más sólida del Mundial 2026.

El rival en cuartos de final es Bélgica

La selección española se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final.

El partido se disputará el 10 de julio. Tras eliminar a Portugal, los pupilos de de la Fuente afrontan un nuevo reto ante una Bélgica muy peligrosa en ataque.