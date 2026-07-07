Khabib nombra a de la Fuente el mejor entrenador del Mundial 2026

·50·Deportes
Khabib nombra a de la Fuente el mejor entrenador del Mundial 2026

El ex campeón de peso ligero de la UFC, Khabib Nurmagomedov, reaccionó a la victoria de España sobre Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

España ganó 1-0 y avanzó a los cuartos de final. Según Khabib, el entrenador Luis de la Fuente tuvo un papel fundamental en este resultado.

«De la Fuente es el mejor entrenador del Mundial»

Khabib elogió el trabajo del seleccionador español.

«España tiene un entrenador fantástico. En mi opinión, de la Fuente es el mejor entrenador de este Mundial», escribió en sus redes sociales.

El ex campeón de la UFC destacó que los españoles están demostrando a lo largo del torneo ser un equipo bien estructurado y disciplinado.

España demostró su fuerza una vez más

Khabib señaló que el partido contra Portugal demostró una vez más el potencial colectivo de España.

«Los españoles han demostrado una vez más que son un equipo muy bien estructurado», declaró Nurmagomedov.

Aunque España ganó por la mínima, se mostró sólida en defensa, sin permitir que Portugal tuviera oportunidades de gol.

Ningún gol encajado en cinco partidos

Khabib también puso especial énfasis en el rendimiento defensivo de España.

«Hay que destacar que no han encajado ni un solo gol en cinco partidos», escribió.

Esta estadística convierte a España en uno de los equipos con la defensa más sólida del Mundial 2026.

El rival en cuartos de final es Bélgica

La selección española se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final.

El partido se disputará el 10 de julio. Tras eliminar a Portugal, los pupilos de de la Fuente afrontan un nuevo reto ante una Bélgica muy peligrosa en ataque.

Khabib NurmagomedovLuis de la FuenteMundial 2026EspañaFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿A quién se le entregó finalmente el chapan karakalpako destinado a Cristiano Ronaldo?¿A quién se le entregó finalmente el chapan karakalpako destinado a Cristiano Ronaldo?Hoy, 12:08Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales: Las lágrimas de una leyendaCristiano Ronaldo se despide de los Mundiales: Las lágrimas de una leyendaHoy, 11:59Infantino comenta por primera vez la controversia de BalogunInfantino comenta por primera vez la controversia de BalogunHoy, 11:30Mourinho espera con ansias trabajar con Jude BellinghamMourinho espera con ansias trabajar con Jude BellinghamHoy, 11:26El héroe del Mundial 2026, Vozinha, recibe ofertas desde BrasilEl héroe del Mundial 2026, Vozinha, recibe ofertas desde BrasilHoy, 11:23Cristiano Ronaldo expresa su gratitud a Martínez tras su despedidaCristiano Ronaldo expresa su gratitud a Martínez tras su despedidaHoy, 11:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán