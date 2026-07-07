Messi quería ver a Vozinha en el Inter Miami

Se han revelado los detalles de la conversación posterior al partido entre el portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, y el capitán de Argentina, Lionel Messi.

Se informa que Messi le dijo al experimentado guardameta que estaría encantado de verlo en las filas del Inter Miami. Esta información fue compartida por el excentrocampista del Milan, Rodney Strasser, en sus redes sociales.

Messi tuvo palabras cálidas para Vozinha

Según Strasser, tras el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, Messi conversó con Vozinha.

Fue durante este intercambio que la estrella argentina habría expresado que le complacería ver al portero en la plantilla del Inter Miami.

Estas palabras demuestran que las sólidas actuaciones de Vozinha en la Copa del Mundo están siendo altamente valoradas.

Buscando un nuevo club antes del torneo

Rodney Strasser reveló que, antes del inicio del Mundial, Vozinha le pidió ayuda para encontrar un nuevo equipo.

Sin embargo, el exfutbolista le aconsejó al portero no preocuparse demasiado por los traspasos y centrarse plenamente en la Copa del Mundo.

Ahora, el desempeño de Vozinha en el torneo ha intensificado los rumores sobre su futuro.

«El mejor portero del Mundial»

Strasser también destacó que considera a Vozinha como el mejor portero de la Copa del Mundo 2026.

El representante de Cabo Verde captó la atención de los aficionados gracias a sus paradas decisivas y su regularidad durante el torneo.

Anteriormente se informó que estableció un récord histórico entre los porteros por el número de seguidores en redes sociales.

La opción del Inter Miami genera debate

Por el momento, no hay información que indique que las palabras de Messi sean una oferta de traspaso oficial.

Aun así, el interés de una leyenda del fútbol mundial ha aumentado la atención sobre Vozinha. Ayer buscaba club, hoy está bajo la mirada de Messi; en el fútbol, a veces un solo torneo puede cambiar toda una carrera.