El héroe del Mundial 2026, Vozinha, recibe ofertas desde Brasil

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El héroe del Mundial 2026, Vozinha, recibe ofertas desde Brasil

El portero de 40 años de la selección nacional de Cabo Verde, Vozinha, ha llamado la atención de varios clubes tras sus brillantes actuaciones en la Copa del Mundo.

Varios equipos que participan en la Serie B de Brasil han mostrado interés en el experimentado guardameta. Así lo informó el reconocido insider Fabrizio Romano.

Vozinha es actualmente agente libre

En este momento, el portero tiene el estatus de agente libre y no ha firmado contrato con ningún club.

Por ello, los equipos interesados pueden fichar al jugador sin necesidad de pagar una cláusula de rescisión.

El Mundial le abrió nuevas puertas

Vozinha se ganó la atención de una gran audiencia gracias a sus impactantes actuaciones en el torneo mundialista.

Sus paradas decisivas, su experiencia y su tranquilidad en situaciones de presión lo convirtieron en uno de los pilares de Cabo Verde en el torneo.

Ha jugado en varios clubes europeos

A lo largo de su carrera, Vozinha ha militado en ligas de diversos países.

Ha defendido los colores de los clubes portugueses Chaves y Gil Vicente, el Trenčín de Eslovaquia, el AEK Larnaca de Chipre, el Zimbru de Moldavia, el Progresso de Angola, además de varios equipos de Cabo Verde.

92 partidos con la selección

El experimentado portero ha disputado 92 encuentros con la selección nacional de Cabo Verde.

Ahora, a sus 40 años, la carrera de Vozinha, que sigue rindiendo a gran nivel, podría continuar en Brasil. Sus actuaciones estelares en el Mundial parecen haber cambiado su futuro a nivel de clubes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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