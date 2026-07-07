Seleccionador de EE. UU.: « No estuvimos presentes contra Bélgica »

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Seleccionador de EE. UU.: « No estuvimos presentes contra Bélgica »

El seleccionador de la selección nacional de EE. UU., Mauricio Pochettino, habló abiertamente sobre las razones de la derrota tras el partido contra Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

EE. UU. fue eliminado del Mundial tras perder 1-4. El técnico argentino señaló que el equipo parecía mal preparado y asumió la responsabilidad del resultado.

« No entramos al partido desde el principio »

Según Pochettino, EE. UU. no pudo mostrar su juego desde los primeros minutos del encuentro.

« Todos lo vieron, no entramos al partido desde el principio. Fue como si no estuviéramos en el campo », declaró.

Aunque EE. UU. logró empatar 1-1, encajó otro gol en la siguiente jugada y perdió el control del partido ante el rival.

« Bélgica fue mejor que nosotros »

El entrenador estadounidense reconoció la victoria del rival y afirmó que no quería buscar excusas por la derrota.

« Felicito a la selección de Bélgica, fueron mejores que nosotros. No fue nuestro día. No hay necesidad de buscar excusas », dijo Pochettino.

En su opinión, EE. UU. no pudo demostrar un nivel de juego acorde a sus capacidades.

El equipo debe aprender de la derrota

Pochettino dijo que la tarea principal ahora es analizar el partido en profundidad y entender por qué el equipo no estuvo tan preparado como en los duelos anteriores.

« Debemos aprender. Es un proceso de análisis, de sacar lecciones y entender por qué no estuvimos tan preparados como en los otros partidos », comentó el técnico.

Destacó que, aunque puede haber varias razones para la derrota, la respuesta más sencilla es que ese día no funcionó ni el aspecto colectivo ni el individual.

« Asumo la responsabilidad »

En lugar de culpar al equipo, Pochettino asumió personalmente la responsabilidad de la derrota.

« Asumo la responsabilidad por esto. Debemos analizar la situación profundamente y entender que este no es nuestro juego ni nuestro estilo habitual », dijo.

La dura derrota ante Bélgica supuso el punto final para EE. UU. en el Mundial. Ahora, al equipo le esperan un análisis serio y nuevas conclusiones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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