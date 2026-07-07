Mourinho espera con ansias trabajar con Jude Bellingham

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Mourinho espera con ansias trabajar con Jude Bellingham

Se informa que el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, es un gran admirador del talento del centrocampista Jude Bellingham.

Aunque el técnico portugués aún no ha tenido la oportunidad de trabajar con el jugador inglés, está muy impresionado por sus movimientos en el campo y su potencial.

Mourinho valora el juego de Bellingham

Según los informes, Mourinho considera a Bellingham como uno de los jugadores más importantes del Real.

El experimentado entrenador valora especialmente su condición física, su visión de juego y su actividad en situaciones decisivas.

Bellingham también respeta al entrenador

Jude Bellingham tampoco ocultó su respeto por José Mourinho en una de sus recientes entrevistas.

El centrocampista inglés lo describió como un entrenador con un lugar especial en el fútbol, poseedor de una gran experiencia y un carácter fuerte.

La directiva del Real espera grandes resultados de la colaboración

Según la información difundida por el periodista Fabrizio Romano, la directiva del Real espera con gran interés la colaboración entre Mourinho y Bellingham.

Los dirigentes del club confían en que, bajo la dirección del experimentado técnico, el jugador inglés seguirá creciendo y alcanzará grandes resultados.

Mourinho regresó a Madrid después de 13 años

Jude Bellingham se unió al «club merengue» en 2023.

José Mourinho, por su parte, regresó al Real Madrid como entrenador principal en junio de este año, tras una pausa de 13 años.

Ahora, los aficionados esperan con ansias ver qué resultado dará en el campo la combinación del estilo riguroso de Mourinho y el inmenso potencial de Bellingham.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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