Rudi Garcia: « Bélgica demostró que es una gran nación futbolística»

El seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, elogió el rendimiento de su equipo tras la contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El técnico destacó que los jugadores siguieron el plan de juego a la perfección y agradeció especialmente a los aficionados belgas que no durmieron para apoyar al equipo.

«Pueden estar orgullosos de su equipo»

Rudi Garcia dedicó sus primeras palabras tras el partido a los aficionados en Bélgica.

«Son las 4:00 de la mañana en Bélgica. Quiero agradecer a todos los belgas que nos apoyaron sin dormir. Hoy pueden estar orgullosos de su equipo», declaró.

En opinión del entrenador, el equipo respondió a la confianza de la afición con una victoria brillante y un juego sólido.

Bélgica cumplió el plan a la perfección

Bélgica mostró un fútbol ofensivo y organizado contra Estados Unidos, derrotando a su rival con un marcador amplio.

«Hoy demostramos que Bélgica es una gran nación futbolística. Hicimos un gran partido y seguimos nuestro plan al pie de la letra», dijo Garcia.

Según sus palabras, los jugadores ejecutaron las tareas asignadas por el cuerpo técnico a un nivel muy alto durante todo el encuentro.

La lesión de Onana preocupa

El único aspecto negativo para Bélgica en el partido victorioso fue la lesión de Onana.

«No sé exactamente qué pasó. Pero creo que su lesión es seria», comentó el entrenador.

El estado del jugador se conocerá tras los exámenes médicos. Su participación en el próximo partido está en duda.

El desafío ante España

Tras vencer a Estados Unidos por 4-1, Bélgica se enfrentará a la selección de España en los cuartos de final.

Los pupilos de Rudi Garcia dieron un golpe de autoridad en octavos. Ahora, los belgas deben demostrar su nivel ante España, uno de los favoritos al título.