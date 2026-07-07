Cristiano Ronaldo pone fin a su carrera en los Mundiales

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, disputó su último partido en una Copa del Mundo. Tras la derrota ante España en los octavos de final del Mundial 2026, confirmó que este torneo fue el último de su carrera mundialista.

De esta manera, uno de los delanteros más famosos de la historia del fútbol se despide de los Mundiales sin haber podido conquistar el título de campeón del mundo.

Los números de Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo disputó un total de 27 encuentros en Copas del Mundo.

Sus estadísticas generales:

partidos — 27;

goles — 11;

asistencias — 2;

tarjetas amarillas — 4.

Estos resultados aseguran que el delantero portugués siga siendo uno de los jugadores más reconocidos en la historia de los Mundiales.

España puso el punto final

En los octavos de final del Mundial 2026, Portugal se enfrentó a España.

En un duelo reñido, los españoles ganaron 1-0 y avanzaron a los cuartos de final. Portugal, liderado por Ronaldo, se despidió del torneo.

«Fue mi último Mundial»

Después del encuentro, Ronaldo anunció que el Mundial 2026 fue el último de su carrera como futbolista.

Con esta decisión, su camino en las Copas del Mundo ha terminado oficialmente. Ronaldo marcó 11 goles en Mundiales, pero no pudo alcanzar el trofeo principal.

El Mundial 2026 continúa

La Copa del Mundo 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El vigente campeón del torneo es la selección nacional de Argentina.

Ronaldo no pudo levantar la Copa del Mundo, pero su huella, sus goles y sus récords permanecerán en la historia del fútbol.