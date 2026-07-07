Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales: Las lágrimas de una leyenda

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Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales: Las lágrimas de una leyenda

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha terminado el último Mundial de su carrera. La derrota en octavos de final contra España en Dallas fue el último partido del delantero de 41 años en este prestigioso torneo. Según Goal.com, aunque Ronaldo abandonó el campo entre lágrimas tras el encuentro, afirmó que no tomará una decisión precipitada sobre el fin de su carrera internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Un gol de Mikel Merino en los últimos minutos de un partido dramático provocó la eliminación de Portugal. Ante 70 000 espectadores, Ronaldo no pudo contener sus emociones, recordando a muchos los momentos vividos en el Mundial de Catar 2022.

Ronaldo: "Lo di todo, tengo la conciencia tranquila"

En la entrevista posterior al partido, la leyenda del fútbol reflexionó sobre su trayectoria internacional. "Estoy triste por dejar el Mundial de esta manera. Lo di todo, hice todo lo que pude. Sí, este fue mi último Mundial, pero no quiero tomar decisiones en caliente", destacó el delantero.

Ronaldo también recordó los logros alcanzados durante sus 23 años con la selección portuguesa. Según él, antes de su llegada, Portugal no había ganado ningún título importante. El jugador afirmó abiertamente que considera el título de la Eurocopa 2016 como un éxito equivalente a una Copa del Mundo.

Según las estadísticas, Cristiano Ronaldo ha participado en seis Mundiales, anotando un total de 11 goles. Sin embargo, su eficacia en las fases eliminatorias sigue siendo tema de debate entre los críticos. En el último partido contra España, jugó los 90 minutos completos y realizó tres disparos, pero no pudo superar al portero Unai Simón.

Una nueva era comienza para el fútbol portugués

Tras esta derrota, el seleccionador de Portugal anunció su dimisión. Ahora, la federación de fútbol del país tiene la tarea de renovar la plantilla y nombrar un nuevo entrenador para el próximo ciclo de clasificación de la Eurocopa. Teniendo en cuenta la edad de Ronaldo (tendrá 43 años durante la Euro 2028), se espera que el equipo se centre en formar a la nueva generación de líderes.

Para el fútbol portugués, esto no es solo el final de un torneo, sino el cierre de toda una gran época. Aunque Cristiano Ronaldo ha dicho que se tomará tiempo para pensar en su futuro internacional, su participación en los Mundiales ya es oficialmente parte de la historia.

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Jahongir Tursunov
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