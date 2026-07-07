Infantino comenta por primera vez la controversia de Balogun

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Infantino comenta por primera vez la controversia de Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció públicamente por primera vez sobre la controvertida situación que rodea al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun.

Destacó la total independencia de los órganos disciplinarios y judiciales de la FIFA, aclarando además los detalles de su conversación con Donald Trump.

« Los órganos judiciales de la FIFA son totalmente independientes »

Respondiendo a las dudas del público, Infantino recordó el principio fundamental de la gestión de la organización.

« Los órganos judiciales de la FIFA son totalmente independientes. Funcionan de forma autónoma y toman decisiones basadas en reglas claras y en los hechos presentados », declaró.

El jefe de la FIFA subrayó que esta independencia es crucial para mantener la confianza en el fútbol y la integridad de las competiciones.

Trump llamó a Infantino

Infantino confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump lo llamó en relación con el caso Balogun.

« Sí, discuto regularmente con el presidente de EE. UU. temas relacionados con la Copa del Mundo. Donald Trump me llamó precisamente por este asunto », afirmó.

El presidente de la FIFA señaló que es contactado frecuentemente por jefes de Estado, funcionarios y representantes del fútbol y los negocios sobre diversos temas.

« Las decisiones las toman órganos independientes »

Infantino indicó que le explicó a Trump que el proceso legal sobre el caso Balogun estaba en curso.

« Le dije que hay un proceso legal en curso con los órganos judiciales independientes de la FIFA. La decisión final será tomada por las estructuras competentes según el procedimiento establecido », dijo el dirigente.

Insistió en que el sistema de la organización se basa en este principio y que no se debe permitir la injerencia externa.

Infantino admite que no siempre está de acuerdo con todas las decisiones

El presidente de la FIFA comentó que lee las decisiones del comité disciplinario una vez que son publicadas.

« Algunas decisiones me sorprenden. A veces estoy de acuerdo y otras no. Pero en cualquier caso, respeto esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman », declaró.

Según Infantino, si una decisión gusta o no es un tema secundario. Lo más importante es preservar las instituciones independientes y el estado de derecho.

La FIFA enfatiza la independencia

La controversia en torno a Balogun ha reavivado los debates sobre la frontera entre el fútbol y la política.

Infantino reafirmó que, como líder de la organización, no influye en las decisiones finales y que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA está por encima de cualquier relación personal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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