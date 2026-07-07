Unai Simón hace historia en los Mundiales

El portero de la selección española, Unai Simón, terminó el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Portugal sin encajar goles.

Tras la victoria de España por 1-0, Simón logró un hito que ningún otro guardameta había conseguido en la historia de las Copas del Mundo.

Sexta portería a cero consecutiva

Según Sportstar, Unai Simón se convirtió en el primer portero en la historia de los mundiales en mantener su portería imbatida durante seis partidos consecutivos.

Este récord demuestra una vez más la regularidad del portero español y la solidez defensiva del equipo.

Superado el récord de 36 años de Zenga

El anterior mejor registro pertenecía al legendario portero de la selección italiana, Walter Zenga.

Él logró cinco partidos consecutivos sin recibir goles en el Mundial de 1990. Simón superó esta marca en el encuentro contra Portugal.

Portugal tampoco pudo superar el muro

En los octavos de final del Mundial 2026, España derrotó a Portugal por 1-0.

Los jugadores portugueses no pudieron batir a Simón durante el partido. De esta manera, la racha histórica del portero español llegó a seis encuentros.

Las estadísticas de Simón con la selección

Unai Simón ha disputado un total de 63 partidos con la selección nacional de España.

Sus estadísticas generales:

partidos: 63;

goles encajados: 48;

porterías a cero: 29.

Simón ya no es solo el guardameta de confianza de España, sino un portero que ha establecido un nuevo estándar en la historia de los Mundiales.