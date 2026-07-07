Cristiano Ronaldo expresa su gratitud a Martínez tras su despedida

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Cristiano Ronaldo expresa su gratitud a Martínez tras su despedida

El seleccionador Roberto Martínez anunció su salida tras la derrota de Portugal por 0-1 ante España en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, expresó su sincero agradecimiento al técnico, valorando su trabajo y sus cualidades humanas.

«Fue un placer trabajar con él»

Ronaldo recordó con cariño su etapa de colaboración con Roberto Martínez.

«Trabajar con él fue un verdadero placer. Roberto es un gran entrenador y una persona maravillosa», afirmó.

El capitán portugués destacó que Martínez trabajó mucho por la selección y merece todo el respeto.

Un trofeo especialmente reconocido

Cristiano Ronaldo señaló el trofeo ganado bajo la dirección del técnico como un logro significativo.

«Bajo su mando ganamos un trofeo. Es muy importante, ya que la selección no había logrado muchos éxitos así antes», dijo el delantero.

En su opinión, la era de Martínez ocupa un lugar especial en la historia de la selección de Portugal.

Martínez decidió marcharse tras la derrota

Portugal se enfrentó a España en los octavos de final del Mundial 2026 y perdió por 0-1.

Tras este resultado, Roberto Martínez comunicó su decisión de dejar el cargo de seleccionador.

«Le deseo lo mejor en su futuro»

Ronaldo cerró su mensaje enviando sus mejores deseos a su antiguo mentor.

«Estoy agradecido a Martínez y le deseo lo mejor en su futuro profesional», declaró Cristiano Ronaldo.

La derrota en el Mundial supuso el punto final no solo del torneo para Portugal, sino también de la era Martínez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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