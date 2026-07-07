Denuncian reventa de entradas para el Mundial 2026 hasta por 2.000 dólares

Algunos aficionados que viajaron al Mundial 2026 para apoyar a la selección nacional de Uzbekistán expresan su descontento por el aumento desmedido de los precios en la reventa.

Según informes en redes sociales, algunas entradas con un precio oficial de 200 a 400 dólares se ofrecieron entre 900 y 2.000 dólares. Como resultado, algunos hinchas que llegaron hasta Estados Unidos afirman no haber podido ingresar al estadio.

Las entradas oficiales sufrieron un aumento drástico en la reventa

Los seguidores señalan que conseguir entradas para los partidos en los que participó la selección de Uzbekistán se convirtió en un gran problema.

Precios encontrados en la reventa:

precio oficial — alrededor de 200–400 dólares;

en reventa — desde 900 dólares;

algunas ofertas — alcanzaron los 1.500–2.000 dólares.

Dichos precios supusieron una carga adicional para los aficionados que ya habían pagado hoteles, pasajes aéreos y otros gastos de viaje.

UFA: la FIFA controla la venta de entradas

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) informó que el proceso de venta y distribución de las entradas estuvo bajo el control total de la FIFA.

Según la explicación de la Asociación, los precios oficiales para los partidos de la fase de grupos se fijaron entre 140 y 700 dólares.

Las reglas de la FIFA permiten a los titulares de entradas revenderlas a través de la plataforma oficial de reventa (Resale Platform). La UFA enfatizó que no tiene autoridad para prohibir o detener este proceso.

Se alegan acusaciones serias contra ciertas personas

Los aficionados alegan que blogueros locales y personas posiblemente vinculadas a estructuras futbolísticas participaron en el proceso de reventa a precios elevados.

Fuentes anónimas indican que incluso empleados de estructuras relacionadas con la UFA ofrecieron entradas hasta por 1.500 dólares el día del partido.

Sin embargo, hasta el momento no se han publicado resultados de investigaciones oficiales ni pruebas públicas que confirmen estas acusaciones.

Se habían asignado 14.000 entradas para los aficionados uzbekos

Anteriormente se informó que la FIFA había asignado aproximadamente 14.000 entradas para los aficionados de Uzbekistán.

A pesar de ello, algunos hinchas informan que no pudieron comprar entradas a través de los canales oficiales y luego se enfrentaron a los precios muy elevados de los revendedores.

El debut histórico de Uzbekistán terminó sin éxito

La selección nacional de Uzbekistán participó por primera vez en la historia en el Mundial 2026. Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, el equipo quedó en el grupo «K» y no logró avanzar a la fase de eliminación directa.

Selección nacional:

perdió 1-3 ante Colombia;

cayó 0-5 ante Portugal;

perdió 1-3 ante Congo.

Los resultados en el Mundial ya son historia, pero a los aficionados les inquieta otra pregunta: ¿a quiénes y cómo llegaron los miles de boletos asignados para los uzbekos?