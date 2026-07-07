La mayor red de lotería de Rusia lanza su propio operador móvil

La empresa « Loterei Moskvi », que opera bajo la marca « Stoloto », el mayor vendedor de billetes de lotería en Rusia, ha obtenido una licencia de operador móvil virtual (MVNO). Este paso permitirá a la empresa crear un nuevo ecosistema para sus clientes y ampliar su gama de servicios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Forbes, el documento correspondiente fue emitido el 18 de mayo de 2026 y otorga a la empresa el derecho a prestar servicios de comunicación en el territorio ruso. El nuevo operador no contará con sus propias estaciones base ni infraestructura técnica. En su lugar, utilizará las redes de los operadores de telecomunicaciones federales existentes mediante alquiler.

Modelo MVNO y objetivos estratégicos

Según las condiciones de la licencia, la empresa debe lanzar sus servicios a más tardar en mayo de 2028. Aunque el nombre oficial y el modelo de negocio exacto del proyecto aún no se han revelado, los expertos suponen que este servicio formará parte de un programa de fidelización especial para los clientes de « Stoloto ».

Los analistas consideran que el lanzamiento de un operador móvil podría ser una fuente de ingresos adicional para la empresa, en un momento en que el crecimiento del negocio de la lotería se está ralentizando. A pesar de que los ingresos de « Loterei Moskvi » aumentaron a 5.600 millones de rublos a finales de 2025, la pérdida neta ascendió a 1.400 millones de rublos.

La empresa « Loterei Moskvi » forma parte del holding S8 Capital. Es interesante destacar que este holding ya posee un operador virtual llamado Next Mobile. Sin embargo, según la legislación vigente, diferentes entidades jurídicas no pueden utilizar la misma licencia, por lo que fue necesario obtener una autorización independiente para la red de lotería.

La importancia del ecosistema

Los operadores virtuales suelen servir para unir a los seguidores de una marca específica y ofrecerles bonificaciones exclusivas. En el caso de « Stoloto », esto podría traducirse en:

La entrega de billetes de lotería gratuitos a cambio de pagos por servicios móviles;

La posibilidad de transferir las ganancias de la lotería directamente al saldo móvil;

La organización de sorteos y promociones especiales para los abonados.

Esta noticia demuestra el desarrollo continuo del segmento MVNO en el mercado ruso. Hoy en día, los bancos, las cadenas minoristas e incluso las grandes empresas industriales están introduciendo sus propios servicios de telefonía móvil para retener a sus clientes. Para « Stoloto », es un paso estratégico para reducir las pérdidas financieras y fortalecer su posición en el mercado de servicios digitales.