La Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, no solo está descubriendo equipos fuertes, sino también nuevas estrellas.

Los expertos han elaborado una lista de los jugadores que han destacado durante el torneo. Si bien algunos llegaron al Mundial como superestrellas, otros han captado la atención mundial gracias a esta competición.

Abdukodir Khusanov — La gran revelación de Uzbekistán

La presencia del defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, en la lista es digna de mención especial.

Ya se hablaba de él como un jugador talentoso, pero la Copa Mundial permitió a Khusanov trascender el ámbito asiático y ponerse bajo el foco del fútbol internacional.

El defensa se mostró sólido en los duelos, dirigió su línea defensiva con orden y demostró que puede competir contra los mejores delanteros del mundo.

Michael Olise — La fuerza creativa de Francia

El jugador de la selección francesa, Michael Olise, también ha sido uno de los nombres destacados por los expertos.

Desempeñó un papel fundamental atrayendo a los defensas rivales para crear espacios para sus compañeros. Durante el torneo, Olise fue valorado como uno de los jugadores más creativos de Francia.

Vozinha — El héroe de Cabo Verde

El portero Vozinha se convirtió en el héroe principal de la selección de Cabo Verde.

El guardameta, cuyo nombre real es Josimar Dias, permitió a su equipo luchar dignamente contra rivales poderosos gracias a sus paradas. Especialmente, su actuación contra Argentina lo convirtió en uno de los jugadores más memorables del torneo.

La historia de Vozinha demostró una vez más que una Copa Mundial puede dar a conocer a un jugador poco conocido ante todo el mundo en pocas semanas.

Lamine Yamal — De talento a líder

El español Lamine Yamal ya era conocido antes del torneo como un jugador con un futuro brillante.

Sin embargo, en el Mundial 2026, demostró que no es solo un adolescente talentoso, sino un líder capaz de influir en el resultado de partidos importantes. Por ello, su nombre figura entre las revelaciones del torneo.

Erling Haaland — Llevó a Noruega a un nuevo nivel

Es difícil llamar revelación a Erling Haaland, ya que era una de las estrellas del fútbol mundial antes del Mundial.

No obstante, gracias a sus actuaciones, goles decisivos y el hecho de haber llevado a Noruega a la gran escena en la Copa Mundial 2026, también forma parte de esta lista.

Las exitosas acciones de Haaland centraron la atención de los aficionados en toda la selección noruega.

Un torneo de un mes puede cambiar una carrera

La Copa Mundial siempre ha sido el mayor escaparate para los futbolistas.

El Mundial 2026 lo ha demostrado de nuevo: en pocas semanas, un jugador puede llevar su carrera a un nivel superior, atraer el interés de clubes de élite y dejar su nombre en la historia del fútbol.