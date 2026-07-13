Ibrahima Konaté responde a las palabras de Lamine Yamal: «No tenemos miedo de nadie»

El ambiente se calienta antes del encuentro entre las selecciones de España y Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. El defensa francés Ibrahima Konaté respondió con firmeza a las declaraciones de la estrella rival Lamine Yamal, quien afirmó que «Francia debería tenernos miedo». Este enfrentamiento tiene una gran importancia, no solo por el pase a la final, sino también por la rivalidad histórica entre dos grandes equipos. Así lo informa Goal.com .

El experimentado defensa, que recientemente pasó del Liverpool al Real Madrid, habló sobre el estado mental de su equipo en una rueda de prensa en Boston. Según él, los «Bleus» prefieren centrarse en su propio juego sin prestar atención al ruido externo. Ibrahima Konaté enfatizó que no hay miedo en el equipo y que no caerán en las presiones psicológicas del rival.

«No caeremos en la trampa»

«¿Francia tiene miedo de España? No. Honestamente, no prestamos atención a lo que se dice antes del partido. No tenemos que tener miedo de nadie. Lo más importante es mantener la humildad con la que empezamos el torneo y no caer en este tipo de trampas», subrayó Ibrahima Konaté. Él considera las palabras de Lamine Yamal como una opinión personal.

Al valorar la fuerza de la selección española, el defensa señaló que el peligro principal no vendrá de un solo jugador. En su opinión, España no es solo Lamine Yamal, sino un mecanismo sólido y colectivo. Por ello, los pupilos de Didier Deschamps trabajan en una estrategia contra todo el equipo y no solo contra un extremo.

Derrotas pasadas y nuevas oportunidades

España ha tenido ventaja sobre Francia en los últimos años. En particular, la «Roja» ganó en la semifinal de la Euro 2024. Al analizar las razones de aquella derrota, Ibrahima Konaté admitió que faltó entendimiento en la línea defensiva. Comentó que el hecho de que esa alineación jugara junta por primera vez afectó negativamente al resultado.

La semifinal de la Copa del Mundo se llevará a cabo en Arlington, Texas. Este duelo es considerado por muchos expertos como una «final anticipada». Para Ibrahima Konaté y sus compañeros, este partido es una oportunidad de revancha tras el fracaso en la Eurocopa. Según Goal.com, la selección francesa no tiene bajas importantes y llega en plena forma.

Finalmente, Ibrahima Konaté añadió que el partido se decidirá en el campo y que allí se responderán todas las preguntas. Según él, los franceses confían en su fuerza y darán todo lo posible para recuperar el trono mundial.