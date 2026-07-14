Una leyenda del Chelsea señala un objetivo de fichaje para Xabi Alonso: John Stones rumbo a Londres

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Una leyenda del Chelsea señala un objetivo de fichaje para Xabi Alonso: John Stones rumbo a Londres

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha comenzado a recibir sus primeros consejos para reforzar la plantilla. La leyenda del club, Jimmy Floyd Hasselbaink, recomendó al técnico español fichar al defensa de la selección inglesa, John Stones, como agente libre. Se espera que este movimiento aporte experiencia y liderazgo a los «Blues», que cuentan con un equipo muy joven. Así lo informa Goal.com informa .

Xabi Alonso fue presentado oficialmente el lunes como entrenador del Chelsea, en sustitución de Liam Rosenior. Para un equipo que terminó en el décimo puesto de la Premier League la temporada pasada, este nombramiento se ve como el inicio de una nueva era. Los amplios poderes otorgados al entrenador en materia de fichajes le permitirán moldear la plantilla según su visión.

Equilibrio entre experiencia y estado físico

En opinión de Hasselbaink, el hecho de que el contrato de John Stones con el Manchester City haya finalizado es una oportunidad ideal para el Chelsea. Según Goal.com, el exdelantero restó importancia a las preocupaciones sobre la propensión a las lesiones del defensa, destacando que el calendario más ligero del club londinense la próxima temporada jugará a su favor.

«Me encantaría que Alonso fichara a John Stones. Muchos podrían decir que se lesiona a menudo, pero el Chelsea no jugará competiciones europeas la próxima temporada. Eso significa que solo jugarán una vez por semana», declaró Hasselbaink en una entrevista con WhoScored.

Según los cálculos de Hasselbaink, un menor número de partidos dará a Stones más tiempo para recuperarse, permitiéndole rendir a un alto nivel en al menos 30 encuentros. Esto podría convertirlo en un referente para los defensas más jóvenes.

Objetivos en el mercado de fichajes

Desde su llegada, Xabi Alonso ha comenzado a trabajar para completar la plantilla con jugadores experimentados. Según los informes, anteriormente había considerado a Granit Xhaka, pero el centrocampista suizo decidió quedarse en el Sunderland. Por ello, un defensa con tantos títulos como Stones podría convertirse en el objetivo principal de Alonso.

La tarea principal de la directiva del Chelsea y del nuevo entrenador es restaurar la estabilidad en la línea defensiva. La habilidad de John Stones con el balón y su visión de juego encajan perfectamente en los esquemas tácticos de Xabi Alonso. Si este fichaje se concreta, la defensa del club londinense dará sin duda un salto de calidad.

ChelseaXabi AlonsoJohn StonesFichajesPremier League
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