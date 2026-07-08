Una niña de dos años muere tras ser dejada en un coche a 38 grados

·37·Mundo
Una niña de dos años muere tras ser dejada en un coche a 38 grados

Una desgarradora tragedia ocurrió en el estado de Florida, Estados Unidos. Una niña de dos años que quedó atrapada dentro de un coche falleció debido al calor extremo. CBS News según informes, la niña estaba bajo el cuidado de su niñera en el momento del incidente.

Se informó que el suceso tuvo lugar en Hallandale Beach, a unos 32 kilómetros al norte de Miami. El 5 de julio, alrededor de las 13:35, agentes de policía acudieron a una residencia tras recibir una llamada y encontraron a la niña de dos años dentro de una minivan estacionada en el patio.

Ese día, la temperatura en la ciudad alcanzó los 38 grados y la temperatura dentro del vehículo cerrado pudo haber sido aún mayor. Los equipos de rescate trasladaron a la niña de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Aún no se sabe cuánto tiempo permaneció la niña dentro del automóvil.

Según la policía, el caso está siendo investigado por la fiscalía. Debido a que la investigación sigue en curso, aún no se han presentado cargos formales contra nadie.

Tras este incidente, las autoridades policiales han emitido una vez más una advertencia importante para todos los padres, tutores y niñeras.

«Es una pérdida muy dolorosa y triste. Expresamos nuestras condolencias a la familia de la niña y a todos los afectados por esta tragedia. También recordamos a todos los padres, tutores y niñeras: revisen siempre el asiento trasero antes de cerrar el coche», señaló la policía en un comunicado oficial.

KidsAndCars.org según datos de la organización no gubernamental, este es al menos el décimo niño que muere en EE. UU. desde principios de 2026 tras ser dejado en un coche bajo el calor. Durante 2025, al menos 37 niños perdieron la vida en todo el país debido a accidentes similares.

FloridaHallandale BeachMiamiCBS NewsKidsAndCars.org
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayoTragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayoHoy, 01:31Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agendaTrump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agendaHoy, 00:01Un avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizajeUn avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizajeAyer, 23:52EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)Ayer, 23:43Un juguete viral envía a niños al hospitalUn juguete viral envía a niños al hospitalAyer, 22:01Un grafitero pinta un pájaro gigante en la torre de un puente en AustraliaUn grafitero pinta un pájaro gigante en la torre de un puente en AustraliaAyer, 21:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos