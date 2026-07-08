Una niña de dos años muere tras ser dejada en un coche a 38 grados

Una desgarradora tragedia ocurrió en el estado de Florida, Estados Unidos. Una niña de dos años que quedó atrapada dentro de un coche falleció debido al calor extremo. CBS News según informes, la niña estaba bajo el cuidado de su niñera en el momento del incidente.

Se informó que el suceso tuvo lugar en Hallandale Beach, a unos 32 kilómetros al norte de Miami. El 5 de julio, alrededor de las 13:35, agentes de policía acudieron a una residencia tras recibir una llamada y encontraron a la niña de dos años dentro de una minivan estacionada en el patio.

Ese día, la temperatura en la ciudad alcanzó los 38 grados y la temperatura dentro del vehículo cerrado pudo haber sido aún mayor. Los equipos de rescate trasladaron a la niña de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Aún no se sabe cuánto tiempo permaneció la niña dentro del automóvil.

Según la policía, el caso está siendo investigado por la fiscalía. Debido a que la investigación sigue en curso, aún no se han presentado cargos formales contra nadie.

Tras este incidente, las autoridades policiales han emitido una vez más una advertencia importante para todos los padres, tutores y niñeras.

«Es una pérdida muy dolorosa y triste. Expresamos nuestras condolencias a la familia de la niña y a todos los afectados por esta tragedia. También recordamos a todos los padres, tutores y niñeras: revisen siempre el asiento trasero antes de cerrar el coche», señaló la policía en un comunicado oficial.

KidsAndCars.org según datos de la organización no gubernamental, este es al menos el décimo niño que muere en EE. UU. desde principios de 2026 tras ser dejado en un coche bajo el calor. Durante 2025, al menos 37 niños perdieron la vida en todo el país debido a accidentes similares.