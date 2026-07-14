La estrella del Arsenal Leandro Trossard se traslada a la liga turca

El centrocampista ofensivo del Arsenal y de la selección de Bélgica, Leandro Trossard, está cerca de continuar su carrera en la Süper Lig de Turquía. El servicio de prensa de los «Gunners» confirmó que se ha alcanzado un acuerdo oficial para el traspaso del jugador de 31 años al club Beşiktaş. Este traspaso se considera el final de una etapa exitosa para el club londinense. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, las partes han fijado la cifra del traspaso en 20 millones de euros (aproximadamente 17 millones de libras esterlinas). En este momento, Leandro Trossard se dirige a Estambul para someterse a los exámenes médicos y finalizar los términos de su contrato personal. La directiva del Arsenal ha comunicado que ha dado permiso al jugador para formalizar los procesos de transferencia.

Detalles del traspaso y nuevo contrato

Las negociaciones entre el gigante turco y el jugador se encuentran en la fase final. Según la información, se espera que Leandro Trossard firme un contrato de "3+1" años con el Beşiktaş. Su salario anual, incluyendo bonificaciones, podría alcanzar los 9 millones de euros. Esta es una cifra bastante alta para el campeonato turco y demuestra las ambiciones del club.

Curiosamente, el contrato actual del jugador con el Arsenal debía extenderse hasta 2027. Aunque sus condiciones financieras fueron mejoradas en agosto de 2025, la duración del contrato no se había ampliado. Por ello, el club londinense decidió vender al experimentado jugador para evitar que se marchara gratis.

Recuerdos brillantes en el Arsenal

Leandro Trossard se unió al Arsenal en enero de 2023 procedente del Brighton por 27 millones de libras. Con el tiempo, se convirtió en una pieza fundamental del equipo de Mikel Arteta. Especialmente en la temporada 2025-26, disputó 50 partidos en todas las competiciones, anotando 8 goles y dando 11 asistencias.

Gracias a su contribución, el Arsenal ganó su primer título de Premier League desde 2004 y llegó a la final de la Champions League. Las actuaciones internacionales del jugador también son dignas de mención: participó en los 6 partidos de la Copa del Mundo con Bélgica, ayudando a su equipo a alcanzar los cuartos de final.

Goal.com destaca que se espera que este traspaso se complete totalmente antes de finales de esta semana. Los aficionados del Beşiktaş ya se están preparando en las redes sociales para recibir a la estrella belga. Por su parte, el Arsenal podría considerar nuevas opciones en el mercado de fichajes para cubrir la baja de Trossard.