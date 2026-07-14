Yandex presenta Alice AI ART 2.0, el modelo único capaz de crear y editar imágenes

El gigante tecnológico ruso Yandex ha dado un paso importante en el campo de la inteligencia artificial. La compañía ha desarrollado la red neuronal Alice AI ART 2.0, que combina en un solo sistema la capacidad de crear imágenes desde cero y editar imágenes existentes basándose en las instrucciones del usuario. Esta innovación simplifica significativamente el proceso para los usuarios que trabajan con contenido gráfico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, los procesos de creación de imágenes (generación) y edición se consideraban dos direcciones tecnológicas distintas. Cada dirección tenía sus propios modelos, conjuntos de datos y metodologías de entrenamiento. Según la información de ixbt.com, los ingenieros de Yandex lograron fusionar estos dos escenarios en una arquitectura única. Ahora, el modelo puede aplicar automáticamente los conocimientos adquiridos durante la creación de imágenes al proceso de edición.

Ventajas tecnológicas y conceptos únicos

La particularidad del modelo Alice AI ART 2.0 es su alta precisión al trabajar con elementos visuales poco comunes. Por ejemplo, si la red neuronal ha aprendido a dibujar samovares o patrones nacionales mediante una consulta de texto, demuestra la misma habilidad al añadir estos objetos a una imagen terminada. Esto permite mantener la armonía visual durante el proceso de edición.

Los desarrolladores también han integrado en la arquitectura un módulo especial que convierte las consultas breves de los usuarios en instrucciones ampliadas y detalladas. Según los cálculos de la empresa, este enfoque ha servido para aumentar la precisión de la edición en aproximadamente un 12 % sin modificar el modelo generativo en sí.

Otra actualización importante se refiere a los textos dentro de las imágenes. Uno de los problemas comunes en los modelos de IA era la escritura errónea de las inscripciones en las imágenes. Para Alice AI ART 2.0, se preparó un conjunto de datos especial en ruso e inglés, lo que mejoró radicalmente la calidad de logotipos, anuncios y otros elementos textuales.

Importancia para los usuarios en Uzbekistán

Esta tecnología se ha implementado actualmente en las aplicaciones Alice AI y Shedevrum de Yandex. Teniendo en cuenta el uso activo de los servicios de Yandex en Uzbekistán, los diseñadores locales, especialistas en marketing y usuarios comunes tienen una mayor oportunidad de crear contenido rápido y de calidad sin utilizar programas complejos de edición gráfica.

El cambio a un modelo único no solo mejora la calidad, sino que también acelera el proceso tecnológico. Ahora, cada actualización se realiza simultáneamente para todo el sistema y no para modelos separados. Esto crea una base para un desarrollo aún más rápido de la IA y una mejor adaptación a las necesidades del usuario.