La historia detrás de la foto del niño al que le arrebataron su comida

Una fotografía tomada en Sudán en 1998 mostró toda la crudeza de la tragedia de la hambruna. Esta imagen fue capturada por el reconocido fotógrafo Tom Stoddart.

En la foto se ve a un niño que había estado esperando mucho tiempo en fila para recibir una pequeña cantidad de ayuda alimentaria. Estaba debilitado por el hambre y su cuerpo estaba extremadamente delgado.

Según el fotógrafo, el niño se arrastraba por el suelo con una bolsa de maíz en la mano. En ese momento, un hombre pasó a su lado, le arrebató la bolsa y se alejó rápidamente.

Stoddart capturó en su cámara la mirada del niño en ese preciso instante. El niño miraba a la persona que le había quitado su comida. Esta escena muestra las condiciones en las que vivía la gente común en Sudán en aquella época.

En aquel entonces, en Sudán se libraba una guerra civil. El conflicto entre el gobierno islamista y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán había sumido al país en una situación grave.

Llevar ayuda a las zonas con escasez de agua y alimentos se volvió difícil. Debido a la guerra, las rutas de ayuda humanitaria fueron bloqueadas, intensificando aún más la hambruna.

Se estima que más de 100 000 personas murieron en Sudán durante la primera mitad de 1998.