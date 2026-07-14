Un árbitro « talismán » para Lionel Messi dirigirá la semifinal entre Inglaterra y Argentina

La FIFA ha designado oficialmente al equipo arbitral para el choque de semifinales de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina. Este intenso encuentro, que se celebrará en Atlanta, será dirigido por el experimentado árbitro estadounidense Ismail Elfath. Esta designación ha despertado gran interés en la comunidad futbolística, ya que Elfath es considerado un árbitro «talismán» para Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, los equipos de Lionel Messi han registrado un 100% de victorias en los cinco partidos dirigidos por el árbitro de la MLS de 44 años. Esta racha incluye la dramática victoria del Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2023. Mientras los «Three Lions» de Thomas Tuchel se preparan para enfrentarse a los vigentes campeones del mundo, estas estadísticas relacionadas con el árbitro generan naturalmente cierta preocupación entre los aficionados ingleses.

Experiencia y disciplina rigurosa

Ismail Elfath estará asistido en las bandas por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El papel de cuarto árbitro será desempeñado por el italiano Maurizio Mariani. Cabe destacar que, según las normas de la FIFA para evitar conflictos de intereses, esta designación cierra las puertas de la final a los árbitros ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor, así como al argentino Facundo Tello.

Elfath cuenta con una gran experiencia en torneos importantes. Fue cuarto árbitro en la final de la Copa del Mundo 2022 en Qatar (entre Argentina y Francia). Sin embargo, su carrera estuvo a punto de terminar: tras una grave lesión de rodilla sufrida durante la Copa América 2024, tuvo que someterse a dos cirugías y estuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un año.

De las dificultades a la cima

La trayectoria vital del árbitro es también notable. A los 18 años, se mudó de Casablanca (Marruecos) a Texas, Estados Unidos, con solo 200 dólares. Tras haber sido futbolista, Elfath decidió dedicarse al arbitraje en 2011, insatisfecho con el nivel local. Hoy en día, es dos veces ganador del premio al mejor árbitro de la MLS.

La rivalidad histórica y política entre Inglaterra y Argentina garantiza un partido de máxima tensión. Elfath ya ha mostrado 8 tarjetas amarillas y una roja directa en este torneo. Esta semifinal será una prueba decisiva para el árbitro: la cúpula de la FIFA tomará su decisión final sobre quién dirigirá la gran final tras este partido.