Los enlaces cortos t.me de Telegram vuelven a funcionar: las sanciones de EE. UU. causaron la interrupción

Los dominios cortos t.me de la aplicación de mensajería Telegram, utilizados para acceder a grupos y canales populares, han reanudado sus actividades tras una interrupción de un día. El problema, que comenzó el lunes, limitó la capacidad de los usuarios de todo el mundo para acceder a recursos públicos con un solo clic. Esta situación llamó la atención no solo de los usuarios, sino también del fundador del servicio, Pavel Durov. Como informa Techcrunch.com informa al respecto.

Según datos del registrador montenegrino DomainME, que gestiona la actividad del dominio, el dominio t.me fue suspendido temporalmente no por razones técnicas, sino debido a procesos de regulación legal. En una entrevista con TechCrunch, el director de DomainME, Predrag Leshich, confirmó que el dominio ya está en línea de nuevo y anunció que pronto se emitirá una declaración oficial.

Sanciones y estado "serverhold"

Se informa que la suspensión del dominio fue causada por restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Al responder a Pavel Durov en la red X (anteriormente Twitter), los representantes del registrador explicaron que el dominio fue suspendido temporalmente como parte de una verificación de cumplimiento de los requisitos de la OFAC.

Según los registros de Internet, se aplicó el estado "serverhold" al dominio de Telegram. Por lo general, este estado significa que el registrador de dominios bloquea el dominio por ciertas razones, lo que provoca automáticamente que el sitio deje de funcionar en todo el mundo. El martes por la mañana, esta restricción se levantó y los enlaces volvieron a la normalidad.

¿Por qué se bloqueó todo el dominio?

Los expertos, incluido el tecnólogo Jonah Aragon, creen que este incidente coincide con el día en que el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el proveedor First VPN. Las autoridades afirman que este servicio VPN fue utilizado por ciberdelincuentes para realizar ataques mediante ransomware. El gobierno de EE. UU. había cerrado el sitio de este servicio a principios de año.

Curiosamente, la lista de sanciones anunciadas para First VPN incluía también el enlace t.me que conducía al grupo público de este proveedor en Telegram. Se supone que el registrador de dominios, para evitar las fuertes multas que podrían aplicarse por incumplimiento de las sanciones, decidió congelar temporalmente no solo un enlace, sino todo el dominio t.me.

Para los usuarios de Uzbekistán, Telegram es también la principal herramienta de comunicación e información. La interrupción temporal del dominio t.me causó dificultades para acceder a canales locales y cuentas comerciales a través de enlaces externos. Actualmente, todos los sistemas funcionan de manera estable y los usuarios pueden utilizar los enlaces cortos sin ninguna restricción.