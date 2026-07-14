Giro en la carrera de la IA: los modelos de código abierto toman la delantera

En los últimos meses, la atención en el mundo de la IA se centró en los modelos insignia de gigantes como OpenAI y Anthropic. Sin embargo, se observa una tendencia inesperada entre expertos y desarrolladores: las tecnologías de código abierto (open-source) y flexibles están conquistando el mercado frente a los modelos cerrados y costosos. Esto demuestra que el equilibrio de poder en la carrera de la IA está cambiando. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según datos de la plataforma Hugging Face, en la primavera de este año, el 41 % del volumen de modelos descargados correspondió a modelos de código abierto de China. Esta cifra supera a la de los modelos de EE. UU. En la plataforma OpenRouter, los seis modelos más populares son soluciones abiertas ofrecidas por empresas chinas como Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax y Z.ai. Incluso el famoso modelo Claude Opus 4.7 ha caído al séptimo lugar en esta lista.

¿Por qué las empresas eligen modelos abiertos?

Según estadísticas de la plataforma Vercel, los modelos de código abierto asumen actualmente la mayor parte del trabajo de infraestructura. Los modelos cerrados se reservan solo para tareas premium de alto costo. En junio, casi un tercio de todas las consultas de IA se realizaron a través de modelos abiertos. Esta tendencia muestra que las empresas buscan optimizar sus gastos.

En opinión de Clem Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, en los próximos años los modelos «frontier» más potentes se utilizarán solo para experimentos y tareas complejas de alto valor. Los procesos de producción diarios y las cargas de trabajo básicas migrarán a los modelos privados de las empresas o a soluciones de código abierto. Esto golpea el concepto del «modelo único y más inteligente» creado por los grandes laboratorios.

Las empresas no quieren delegar sus capacidades fundamentales a otra organización, es decir, a sistemas en forma de «caja negra» (black box API) cuyo mecanismo interno es desconocido e incontrolable. Poseer su propio modelo no solo garantiza seguridad y control, sino que también reduce los enormes costos asociados con la expansión de la IA.

La ofensiva tecnológica de China

Los laboratorios de IA de China presentan nuevos modelos potentes y de código abierto cada pocos meses. Por ejemplo, la empresa Z.ai, con sede en Pekín, lanzó recientemente el modelo GLM-5.2. Este modelo puede competir incluso con los últimos desarrollos de Anthropic en cuanto a escritura de código y detección de vulnerabilidades en sistemas de seguridad. Lo más importante es que configurar y ejecutar estos modelos es mucho más barato que los sistemas cerrados de EE. UU.

Actualmente, la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan Hugging Face para implementar sus modelos privados y de código abierto. El hecho de que se cree un nuevo repositorio cada siete segundos en la plataforma demuestra la alta actividad en el sector. Hoy en día, la plataforma cuenta con cerca de 3 millones de modelos públicos y más de 1 millón de conjuntos de datos.

En resumen, el futuro de la IA no está solo en manos de unos pocos gigantes tecnológicos, sino que aumenta la probabilidad de que resida en un ecosistema abierto desarrollado en colaboración por programadores de todo el mundo. Esto abre grandes oportunidades para que países en desarrollo creen sus propias soluciones de IA.