Interrupciones a gran escala en los servicios de Apple, GitHub y Google en Rusia

Surgieron problemas graves en el funcionamiento de importantes plataformas y servicios tecnológicos en el territorio de la Federación de Rusia. En particular, el sitio oficial de Apple, el recurso GitHub, popular entre los desarrolladores, y el motor de búsqueda Google permanecieron temporalmente inaccesibles para los usuarios. Esta situación generó preocupaciones sobre la estabilidad de la infraestructura digital. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por la agencia de noticias TASS, los usuarios se enfrentaron a páginas que no cargaban o a mensajes de error de conexión en el navegador al intentar acceder a los sitios. El hecho de que las fallas se observaran no solo en computadoras de escritorio, sino también en dispositivos móviles y a través de diversos proveedores de servicios de Internet, indica el carácter global de la situación.

Gigantes tecnológicos y plataformas de código abierto en la mira

La caída de la plataforma GitHub, considerada el mayor repositorio de software de código abierto del mundo, fue un golpe inesperado para los desarrolladores y expertos en TI. Dado que muchos proyectos y sistemas automatizados están estrechamente vinculados a este servicio, se produjeron interrupciones en los flujos de trabajo. Los problemas en el sitio de Apple limitaron el acceso de los usuarios al soporte técnico y a la información sobre nuevos productos.

Al mismo tiempo, el servicio de monitoreo "Sboy.rf" señaló que también se recibieron cientos de quejas sobre los servicios de Google. Los usuarios se quejaron principalmente de la lentitud del motor de búsqueda o de que no abría en absoluto. Tales situaciones suelen ser resultado de mantenimiento técnico o restricciones externas, aunque hasta ahora las autoridades oficiales no han indicado causas precisas.

La redacción de iXBT.com, tras estudiar la situación, informó que después de un tiempo los servicios volvieron a funcionar sin necesidad de servicios VPN. Esto demuestra que las interrupciones tuvieron un carácter temporal. Sin embargo, no es la primera vez que se observan este tipo de fallas para los usuarios de Internet en Rusia.

Impacto regional y cuestiones de seguridad

Para Uzbekistán y la región de Asia Central, las interrupciones tecnológicas en Rusia podrían tener un impacto indirecto. La razón es que muchos servicios regionales y canales de tránsito de Internet están conectados a la infraestructura rusa. Aunque hasta ahora no se han registrado problemas masivos relacionados con los servicios de Apple o Google en nuestro país, los expertos recomiendan a los usuarios realizar copias de seguridad de sus datos importantes.

Actualmente, se informa que todos los servicios funcionan con normalidad. Según los expertos, tales interrupciones podrían estar relacionadas con errores técnicos, ciberataques o procesos de prueba de filtros de red. El desarrollo de los acontecimientos ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la independencia tecnológica y la estabilidad de los servicios globales.