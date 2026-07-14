Reflection AI y Nebius firman un acuerdo importante de 1.000 millones de dólares

La startup estadounidense Reflection AI, especializada en inteligencia artificial (AI), ha firmado un contrato de potencia de cálculo por valor de 1.000 millones de dólares con la empresa europea de infraestructura Nebius. Este acuerdo supone un paso importante en el desarrollo de modelos de AI de código abierto (open-source) y marca una nueva etapa en la carrera tecnológica del sector. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el acuerdo, Nebius, anteriormente la división internacional de la empresa rusa Yandex, suministrará a Reflection AI los chips más recientes y potentes de NVIDIA. Esta colaboración abre el camino a los enormes recursos necesarios para que la startup entrene y despliegue sus modelos complejos. Cabe destacar que Reflection AI había firmado recientemente un acuerdo similar con SpaceX para obtener recursos de computación.

Modelos de código abierto y dinámica del mercado

Actualmente, el debate entre los modelos de AI cerrados y de código abierto está en pleno auge en el mercado mundial. En un momento en que la seguridad del almacenamiento de datos y la intervención gubernamental en los procesos tecnológicos se intensifican, crece el interés por los creadores de modelos abiertos como Reflection AI. Por ejemplo, el mes pasado, la presión de la administración estadounidense sobre gigantes como Anthropic y OpenAI para limitar sus modelos más potentes generó preocupación en el sector.

En esta situación, los usuarios y las empresas han empezado a confiar más en los modelos abiertos e independientes que en los sistemas cerrados, cuyo acceso podría restringirse en cualquier momento. La aparición de modelos abiertos chinos de alto rendimiento también está intensificando la competencia en esta dirección.

Financiación exitosa y perspectivas

La startup Reflection AI fue fundada en 2024 por dos antiguos investigadores de la división Google DeepMind. En poco tiempo, la empresa logró alcanzar una valoración de mercado de 8.000 millones de dólares. Según ixbt.com, la startup ha recaudado hasta la fecha 2.600 millones de dólares de inversores prestigiosos como NVIDIA, Sequoia Capital y Lightspeed Venture Partners.

Por su parte, Nebius también se encuentra en el centro de grandes proyectos de infraestructura. Tras recibir una inversión de 2.000 millones de dólares de NVIDIA, la empresa firmó contratos plurianuales por valor de 27.000 millones de dólares con Meta y 19.400 millones de dólares con Microsoft. Estos acuerdos tienen una importancia indirecta para los mercados emergentes, ya que el aumento de la capacidad de computación global contribuye a que las tecnologías de AI sean más asequibles y populares.

Este acuerdo de 1.000 millones de dólares crea una base estratégica para que Reflection AI posicione sus modelos de código abierto como líderes a nivel mundial. Se espera que estas colaboraciones entre gigantes tecnológicos definan el rumbo del desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años.