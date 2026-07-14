Ronaldo insta a Neymar a no apresurarse a poner fin a su carrera internacional

La leyenda del fútbol brasileño Ronaldo Nazário reaccionó a la situación de Neymar, el líder de la selección nacional. Tras una decepcionante participación en la Copa Mundial 2026, Neymar había insinuado que podría poner fin a su carrera internacional. Sin embargo, el exdelantero apodado "El Fenómeno" instó a su compatriota a no dejarse llevar por las emociones y a tomarse un respiro antes de tomar una decisión definitiva. Así lo informa Goal.com informa .

La sorprendente derrota de Brasil por 1-2 ante Noruega en los octavos de final del torneo celebrado en Norteamérica fue un golpe para todo el país. Tras esta derrota, Neymar, el máximo goleador de la historia de la selección, no pudo contener las lágrimas y sugirió que podría retirarse. Según Goal.com, Ronaldo aconsejó al jugador de 34 años no tomar decisiones vitales bajo el calor del momento tras el torneo.

La dedicación y el estado físico de Neymar

Ronaldo destacó los grandes sacrificios que hizo Neymar para llegar a esta Copa Mundial. Es bien sabido que el jugador ha luchado contra graves lesiones durante mucho tiempo y llegó al torneo sin estar en plena forma. "Él no debe exigirse nada y no debe tomar decisiones ahora. Nadie tiene que decidir nada en este momento", dijo Ronaldo en una entrevista con TNT Sports Brasil.

Según el legendario delantero, no hay que olvidar que Neymar regresa tras dos años de lesiones graves. Destaca que si el jugador vuelve a su club y juega 10-15 partidos consecutivos, recuperará su forma física anterior y su instinto goleador, lo que le ayudará a recuperar la confianza en sí mismo.

Ancelotti y el futuro de la selección

Para Carlo Ancelotti, quien dirige a la selección de Brasil, Neymar aún puede seguir siendo una figura importante. Ronaldo confía en que si el jugador mejora su condición física, todavía puede aportar mucho al equipo. "Después de un tiempo, la pasión volverá y quién sabe, tal vez Ancelotti lo vuelva a considerar como una opción para la selección", añadió la exestrella del Real Madrid.

Ronaldo recordó que la habilidad técnica de Neymar nunca ha sido cuestionada, pero que en el fútbol moderno la preparación física es primordial para ser decisivo. Aunque Neymar aparece actualmente en torneos de póquer para relajarse mentalmente, los expertos esperan su regreso al fútbol de élite.

La comunidad futbolística brasileña está actualmente dividida: un grupo de aficionados cree que es hora de dar paso a la nueva generación, mientras que otros señalan que la salida de un líder experimentado como Neymar sería una gran pérdida para el equipo. La intervención de Ronaldo podría ser una motivación adicional para que el jugador reconsidere su futuro.