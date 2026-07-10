El seleccionador de Bélgica afirma no tener un plan especial para detener a Lamine Yamal

Antes del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra España, el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, compartió sus impresiones. El técnico destacó que su equipo no se centrará únicamente en detener a la joven estrella rival, Lamine Yamal. Por el contrario, los «Diablos Rojos» aspiran a librar una batalla colectiva contra todo el equipo español. Así lo informa Goal.com informa .

La selección de Bélgica llega a este encuentro, que se disputará en Los Ángeles, con el estatus de outsider. Sin embargo, Rudi Garcia valora las posibilidades de sus pupilos y cree que es posible poner fin a la racha invicta de los campeones de Europa. Según el entrenador, la fuerza de España no reside en un solo jugador, sino en su juego colectivo integral.

Juego colectivo y enfoque táctico

España es el único equipo del torneo que aún no ha encajado ningún gol. Según el medio RTBF, respetando esta estadística del rival, Garcia subrayó que ha llegado el momento de cambiarla. «No tenemos un plan especial contra Lamine Yamal, porque ese plan sería necesario para cada jugador. Necesitamos un plan contra España en general», añadió el técnico.

El seleccionador belga pretende romper el estilo de posesión del rival y ganar siendo eficaz en los contraataques. En su opinión, Bélgica tiene suficiente potencial ofensivo para romper la defensa rival cuando recupera el balón. Se espera que este sea uno de los factores decisivos del partido.

Preparación mental y confianza en la victoria

Aunque Rudi Garcia tiene raíces españolas, afirmó que ahora toda su atención está puesta en el éxito de Bélgica. «Tengo sangre andaluza en mis venas, pero mi corazón está con Bélgica. Afrontaremos los cuartos de final con todas nuestras fuerzas. Todos piensan que seremos eliminados, pero tenemos todas las posibilidades de ganar», declaró.

Aunque España es considerada favorita como ganadora de la Euro 2024, la selección de Bélgica confía en sus fuerzas. Según el entrenador, para llegar lejos en el torneo es necesario vencer a equipos fuertes. Este duelo servirá no solo como pase a las semifinales, sino también como un examen para la nueva generación belga.

Cabe recordar que España muestra un juego estable sin haber cambiado prácticamente su plantilla. Lamine Yamal es reconocido como una de las armas más peligrosas de este equipo. Sin embargo, los jugadores de Garcia se preparan para superar este «obstáculo» mediante la disciplina colectiva.