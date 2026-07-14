El Brighton bate su récord de fichajes: Luka Vuskovic es nuevo jugador del Tottenham

El club de la Premier League, Brighton, ha realizado el fichaje más caro de su historia. El equipo anunció oficialmente la contratación del defensa del Tottenham, Luka Vuskovic. Este traspaso es reconocido no solo como un récord para el club, sino también como una de las cifras más altas pagadas por un joven talento. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el Brighton pagó 46 millones de libras esterlinas por el jugador de 19 años, miembro de la selección nacional de Croacia. Gracias a diversas bonificaciones en el contrato, esta suma podría aumentar hasta los 50 millones de libras en el futuro. Las partes firmaron un acuerdo por cinco años, que incluye una opción para extender el contrato por un año más.

Detalles del traspaso y competencia

La directiva del Brighton tuvo que esforzarse mucho para conseguir al joven defensa. Se sabe que las dos primeras ofertas enviadas a los Spurs el mes pasado fueron rechazadas. Solo en el tercer intento las partes lograron llegar a un acuerdo. La temporada pasada, Vuskovic jugó cedido en el club alemán Hamburgo, logrando marcar 6 goles en 30 partidos y siendo nombrado el mejor debutante del año en la Bundesliga.

El entrenador del equipo, Fabian Hürzeler, compartió sus impresiones sobre la llegada del nuevo jugador. Destacó que los ojeadores del club llevaban mucho tiempo siguiendo a Luka. Aunque valora mucho el talento del futbolista, pidió paciencia a los aficionados, ya que el joven defensa necesitará tiempo para adaptarse a la intensidad de la Premier League.

Cambios en la defensa

El fichaje de Luka Vuskovic no fue casualidad. Este movimiento busca cubrir el vacío dejado tras la salida del defensa titular Jan Paul van Hecke al Tottenham por 52 millones de libras. De esta manera, ambos clubes realizaron un intercambio de defensas, aunque cada traspaso se formalizó como una operación independiente.

El talento croata llamó la atención de los expertos tras debutar contra Inglaterra en la última Copa del Mundo. Como defensa central moderno, no solo juega con seguridad en la zaga, sino que también destaca por su capacidad para sumarse al ataque y marcar en jugadas a balón parado. Para un equipo como el Brighton, que apuesta por los jóvenes, es una adquisición ideal.

Este traspaso demuestra las crecientes ambiciones del Brighton. El club ha demostrado que ahora es capaz no solo de descubrir talentos, sino también de comprarlos por grandes sumas. Se espera que Luka Vuskovic luche de inmediato por un puesto en el once inicial de su nuevo equipo.