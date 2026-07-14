Incertidumbre sobre la producción en serie de los nuevos aviones Tango en Rusia

Han surgido malentendidos en torno a los planes para establecer la producción en serie de los nuevos aviones ligeros Tango en la región de Novosibirsk, Rusia. Aunque el alcalde de Berdsk, Semyon Lapitskiy, anunció que se habían iniciado trabajos a gran escala para el ensamblaje de estas aeronaves en la zona, la aerolínea S7, propietaria del proyecto, desmintió oficialmente esta información. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los primeros informes, se decía que en el sitio de producción del aeródromo "Berdsk-Sentralniy" se estaban instalando equipos para el corte y curado de elementos de construcción compuestos, además de preparar las bancadas de ensamblaje. Sin embargo, la publicación ixbt.com aclaró que la publicación del alcalde al respecto fue eliminada posteriormente y la información en el sitio de S7 fue modificada.

Capacidades y características técnicas del proyecto

El Tango es un avión de entrenamiento de cuatro plazas, diseñado principalmente para la formación de pilotos de aviación civil y vuelos privados. Las principales características técnicas del avión son:

Peso máximo de despegue: 1150 kg;

Autonomía de vuelo: hasta 1100 km;

Tipo de motor: unidad local modelo APD-520;

Material del fuselaje: materias primas compuestas producidas en Rusia.

Como parte del proyecto, estaba previsto que los componentes principales del avión, incluido el motor, se ensamblaran en la propia ciudad de Berdsk. Según los expertos, este tipo de aviones son muy convenientes para trabajos de aviación y conexiones de transporte de corta distancia.

El servicio de prensa de la aerolínea S7 subraya por ahora que estos datos no se corresponden con la realidad. No obstante, la compañía había anunciado previamente sus planes de producir los tres primeros prototipos para finales de 2025 y establecer la producción en serie para finales de 2026.

Se informa que actualmente los primeros ejemplares de los aviones Tango están pasando por procesos de prueba y certificación. Para la industria aeronáutica rusa, este proyecto se considera parte de la estrategia de sustitución de importaciones y renovación de su flota de aviación ligera en el contexto de las sanciones occidentales.

En las condiciones de Uzbekistán, también está aumentando la demanda de este tipo de aviones ligeros. En particular, para el desarrollo de la aviación agrícola y el turismo, aeronaves compactas como el Tango podrían servir para mejorar la conectividad entre aeropuertos regionales. Sin embargo, persisten las dudas sobre el estatus oficial del proyecto y los plazos de producción.