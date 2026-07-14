El equipo femenino del Arsenal ficha a una de las jóvenes estrellas más talentosas de Alemania

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El equipo femenino del Arsenal ficha a una de las jóvenes estrellas más talentosas de Alemania

El club londinense Arsenal ha anunciado oficialmente su quinto fichaje del mercado de verano. Lisa Baum, una talentosa delantera alemana de 19 años, se ha unido a las «Gunners». Este traspaso tiene un significado histórico no solo para el club londinense, sino también para su antiguo equipo, el RB Leipzig, ya que el acuerdo alcanzó una cifra de seis dígitos, marcando una venta récord para el club alemán. Así lo informa Goal.com informa .

Lisa Baum estaba en el radar de muchos de los grandes equipos europeos. Clubes como el Barcelona, el Manchester United, el Bayern de Múnich y el Lyon lucharon intensamente por su firma. Sin embargo, la joven estrella decidió continuar su carrera en la Women's Super League inglesa. Al unirse al Arsenal, se espera que ocupe el lugar dejado por la estrella Beth Mead.

Baum, quien eligió el dorsal 19 en su nuevo equipo, representa el quinto gran fichaje del Arsenal este verano. Anteriormente, el club había incorporado a jugadoras talentosas como Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci. Esto demuestra que el club londinense tiene la intención de competir seriamente por el título en la próxima temporada.

Los logros y el potencial de Lisa Baum

Lisa Baum es considerada una de las jugadoras más prometedoras formadas en el sistema juvenil alemán. Desempeñó un papel fundamental en el ascenso del Hamburgo a la Frauen-Bundesliga en la temporada 2024-25. Además, gracias a su ayuda, el equipo alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania (DFB Pokal), cayendo solo en la prórroga.

Aunque el Bayern de Múnich la buscó el año pasado, Baum eligió la opción del RB Leipzig para obtener más minutos de juego. La decisión valió la pena: en un equipo que terminó décimo en la Bundesliga, anotó 6 goles y dio 2 asistencias, demostrando su velocidad y habilidad técnica. Esa consistencia le abrió las puertas a una de las ligas femeninas más fuertes del mundo.

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, comentó sobre el nuevo fichaje: «Lisa es una joven extremo que aporta velocidad y un objetivo claro a nuestra línea de ataque. Solo tiene 19 años y sigue desarrollándose. Creemos en su enorme potencial y haremos todo lo posible para potenciarla».

Lisa Baum tampoco ocultó su satisfacción por este traspaso. Según sus palabras, jugar en un club grande como el Arsenal y luchar por trofeos es su principal objetivo. Según ixbt.com, la jugadora está lista para demostrar su valía en el club londinense no solo en el campeonato nacional, sino también en la Champions League.

Cabe destacar que el Arsenal ha sido criticado en los últimos años por su gestión del desarrollo de jóvenes talentos. El fichaje de Lisa Baum será una nueva prueba para el club en este sentido. Los aficionados esperan que las rápidas incursiones y las ocasiones de gol de la estrella alemana aporten un nuevo aire al equipo londinense.

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